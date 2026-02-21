Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
Ο Ιρανός σέντερ φορ στάθηκε άτυχος καθώς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων
Ο Ολυμπιακός πιέζει και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους τον Παναιτωλικό, για να πετύχει και δεύτερο γκολ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τεράστια ευκαιρία στο 49’ με τον Ταρέμι.
Ο Κοστίνια έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, πάσαρε την μπάλα στον Ταρέμι και ο Ιρανός στράικερ έκανε το σουτ.
Η μπάλα όμως δεν έκανε το χατίρι στον διεθνή επιθετικό των πρωταθλητών Ελλάδος, καθώς τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κοτσερένκο.
Δείτε το δοκάρι του Ταρέμι:
