Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)

Ο Ολυμπιακός πιέζει και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους τον Παναιτωλικό, για να πετύχει και δεύτερο γκολ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τεράστια ευκαιρία στο 49’ με τον Ταρέμι.

Ο Κοστίνια έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, πάσαρε την μπάλα στον Ταρέμι και ο Ιρανός στράικερ έκανε το σουτ.

Η μπάλα όμως δεν έκανε το χατίρι στον διεθνή επιθετικό των πρωταθλητών Ελλάδος, καθώς τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κοτσερένκο.

Δείτε το δοκάρι του Ταρέμι: