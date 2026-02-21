Ο Πιρόλα άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ανοίγοντας το σκορ με τον Πιρόλα στο 37’.

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο Ιταλός στόπερ με ωραία κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Παναιτωλικού, κάνοντας το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Πιρόλα γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά το όνομα του 24χρονου κεντρικού αμυντικού.

Δείτε το 1-0 των πειραιωτών: