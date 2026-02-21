Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με μοναδικό στόχο τη νίκη

O Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στη Super League και στη σημερινή (21/2, 17:00) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, για την 22η αγωνιστική της Superleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην δεύτερη θέση με 47 βαθμούς, στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ και στον +1 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, που έχει ωστόσο ένα ματς λιγότερο.

Με Πιρόλα αλλά χωρίς τρεις ο Ολυμπιακός

Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει τον Λορέντσο Πιρόλα στη διάθεσή του, όχι όμως και τον Ντανιέλ Ποντένσε που είναι τιμωρημένος. Από’ κει και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός άφησε εκτός λόγω του περιορισμού στους ξένους τους Ροντινέι και Κλέιτον.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Από την άλλη, τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Χάρη Μαυρία και Γιάννη Σατσιά, όπως και στους τιμωρημένους Κρίστιαν Μανρίκε και Αντρέα Μπουχαλάκη. Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάτζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστέμπαν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Μλάντεν, Παρδάλος, Ρόσα, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.