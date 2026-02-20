Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Παναιτωλικό

Μετά την αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για τα playoff του Champions League, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στη σαββατιάτικη (21/2, 17:00) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει τον Λορέντσο Πιρόλα στη διάθεσή του, όχι όμως και τον Ντανιέλ Ποντένσε που είναι τιμωρημένος. Από εκεί και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός άφησε εκτός λόγω του περιορισμού στους ξένους τους Ροντινέι και Κλέιτον.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.