Ο Ολυμπιακός αποθέωσε Ρέτσο και Πιρόλα για το πάθος τους: «Περήφανοι για τη δύναμή σας» (pic)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμά της στα social media εξήρε το πάθος των Παναγιώτη Ρέτσου και Λορέντζο Πιρόλα στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.
O Ολυμπιακός πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο Καραϊσκάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν όμως ηττήθηκε με 2-0 χάρη σε ένα μοιραίο τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο και καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή στη Γερμανία σε λίγες μέρες για να είναι αυτός που θα πάρει την πρόκριση στους «16» του Champions League.
Το παιχνίδι στο Φάληρο ωστόσο στιγματίστηκε από την πολύ δυνατή και επικίνδυνη σύγκρουση που είχαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντζο Πιρόλα, με τους δύο στόπερ των «ερυθρόλευκων» να τραυματίζονται σοβαρά στο πρόσωπο και τον Ιταλό μάλιστα να γίνει και αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο.
Μια μέρα μετά το ματς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμά της στα social media έπλεξε το εγκώμιο των δύο ποδοσφαιριστών, δηλώνοντας υπερήφανη για το πάθος, την καρδιά και το πνεύμα που κατέθεσαν στον αγωνιστικό χώρο του φαληρικού γηπέδου.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Περήφανοι για τη δύναμή σας. Περήφανοι για το πνεύμα και την καρδιά σας. Περήφανοι που σας αποκαλούμε δικούς μας», ανέφερε το ποστάρισμα των Πειραιωτών.
