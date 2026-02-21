Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό

O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό (17:00, Cosmote Sport 1) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, λίγα 24ωρα πριν τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία.

Oι ερυθρόλευκοι ενδιάμεσα στα δύο ματς με τις «ασπιρίνες» αντιμετωπίζουν στο Καραϊσκάκη την ομάδα του Αγρινίου και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς με 8 αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη γερμανική ομάδα.

Ο Βάσκος τεχνικός διατήρησε στο αρχικό σχήμα τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, αλλά και τους Πιρόλα και Ταρέμι. Από εκεί και πέρα, στην τετράδα της άμυνας επέλεξε τον Κοστίνια στη δεξιά πλευρά, τον Μπρούνο στην αριστερή και τον Καλογερόπουλο στο πλευρό του Ιταλού στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή ο Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει με τους Ντάνι Γκαρθία και Σιπιόνι, ενώ η τριάδα μπροστά τους θα αποτελείται από τους Νασιμέντο, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίς, με τον Ταρέμι να είναι αυτός που παίρνει φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Ελ Κααμπί, Μπιανκόν, Έσε, Ρέτσος, Μάρτινς, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.

H ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι.

Στον παγκο οι Ζϊβκοβιτς, Παρδαλός, Γκαρσία, Αγαπάκης, Μπελεβώνης, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία.