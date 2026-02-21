Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ταρέμι (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 43’ για να πετύχει και δεύτερο γκολ στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Ο Τσικίνιο έκανε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ταρέμι, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού.

Ο Ιρανός στράικερ έκανε το πλασέ αλλά ο Κοτσερένκο έκανε καλή απόκρουση.

Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού: