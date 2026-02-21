Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ταρέμι (vid)
Ο Ιρανός βρέθηκε απέναντι στον Ποτσερένκο, αλλά ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού είπε «όχι» στον σέντερ φορ των πρωταθλητών Ελλάδας
- «Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
- Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε αντίσταση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
- Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 43’ για να πετύχει και δεύτερο γκολ στο ματς με τον Παναιτωλικό.
Ο Τσικίνιο έκανε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ταρέμι, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού.
Ο Ιρανός στράικερ έκανε το πλασέ αλλά ο Κοτσερένκο έκανε καλή απόκρουση.
Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού:
- Διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Αντρέ Λουίζ (vid)
- Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
- Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
- Αύξηση των δασμών από 10% σε 15% αποφάσισε ο Τραμπ
- Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
- Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε αντίσταση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
- Εντυπωσιακό βίντεο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Ραφήνα
- ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» του EHF European Cup οι Πειραιώτες!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις