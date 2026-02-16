Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Σε ένα παιχνίδι με τρομερές εναλλαγές στα συναισθήματα και το σκορ, ο Πανσερραϊκός πήρε παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, στο Περιστέρι, απέναντι στον αφελή Ατρόμητο, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο φορές, αρχικά με πέναλτι του Τσούμπερ στο 27′ και στη συνέχεια με τον Μουτουσαμί στο 87′, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν αμφότερες. Ο Λύρατζης έκανε το 1-1 στο 32′, ενώ την δεύτερη ισοφάριση πέτυχε ο Τεϊσέιρα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με ασύλληπτη κεφαλιά προς τα πίσω!

Με αυτό τον βαθμό η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έφτασε τους 21 βαθμούς και τις 6 ισοπαλίες και είναι 9η στον πίνακα, ενώ ο Πανσερραϊκός μετά την 3 ισοπαλία του έχει 9 και είναι τελευταίος.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα, έχασε 1-2 ευκαιρίες και τελικά άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό με τον Στίβεν Τσούμπερ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας, από τα 11 βήματα. Την εσχάτη των ποινών είχε κερδίσει λίγο νωρίτερα ο Μανσούρ από τον Κάλινιν, με το VAR να καλεί να τον διαιτητή Πολυχρόνη για να την καταλογίσει.

Πριν καλά καλά προλάβουν να χαρούν το προβάδισμά τους οι γηπεδούχοι δέχθηκαν την ισοφάριση όμως. Στο 32′ ενώ ο Ίβαν έστρωσε την μπάλα στον Λύρατζη και εκείνος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1, με τους Σερραίους να ισοφαρίζουν στην πρώτη καλή στιγμή τους στο ματς επί της ουσίας.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε, χωρίς να αλλάξει τίποτα, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Πανσερραϊκός ήταν καλύτερος, βγαίνοντας μπροστά για τη νίκη. Στο 63′ ωστόσο, τα «λιοντάρια» έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ίβαν.

Έτσι ο Ατρόμητος πήρε τα ηνία του ματς, άσκησε πίεση όμως αν και είχε κάποιες ευκαιρίες (η κορυφαία με τον Τιναλίνι στο 69′) δεν μπορούσαν να διασπάσουν την ψυχωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Τελικά η λύτρωση ήρθε στο 87′ με ένα εντυπωσιακό σουτ του Μουτουσαμί μετά από κοντρόλ και πριν η μπάλα πέσει κάτω για το 2-1!

Κι ενώ φαινόταν πως ο Ατρόμητος θα έπαιρνε τη νίκη, οι Σερραίοι που δεν τα παράτησαν ούτε τότε, κέρδισαν κόρνερ από το οποίο κατάφεραν να ισοφαρίσουν, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μασκανάκης εκτέλεσε και ο Τεϊσέιρα πιάνοντας ασύλληπτη κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-2!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άμεση ισοφάριση και μάλιστα δύο φορές από τους Σερραίους που δεν πτοήθηκαν όταν έμειναν πίσω στο σκορ και ειδικά τη δεύτερη όταν κι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ανικανότητα του Ατρόμητου αφενός να εκμεταλλευθεί τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε και να σκοράρει περισσότερα γκολ και αφετέρου η αδυναμία του να κρατήσει μακριά από την εστία του την ουραγό της Super League, ακόμη κι όταν αυτή έμεινε με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα του Ατρόμητου που δεν κατάφερε να κρατήσει δύο φορές το προβάδισμα που απέκτησαν οι γηπεδούχοι. Στην πρώτη ισοφάριση ο Παπαδόπουλος έκανε σοβαρό λάθος μέσα στην περιοχή, ενώ στη δεύτερη ο Ματουσαμί επέτρεψε στον Τεϊσέιρα να πιάσει την κεφαλιά από την οποία προήλθε το γκολ, έστω κι αν ήταν πολύ δύσκολη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 63′ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Ίβαν γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι του προς τον Μουντέ, ενώ νωρίτερα στο 26′ χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR για να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς από το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει το μαρκάρισμα του του Κάλινιν στον Μασούρ για πέναλτι, όπως και τελικά έκανε ο Πολυχρόνης.

ΣΚΟΡΕΡ:

27πεν. Τσούμπερ , 87′ Μουτουσαμί – 32′ Λύρατζης, 90+2′ Τεϊσέιρα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 17:00 (Σάββατο 21/2 – 17:00)

Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ 16:00 (Κυριακή 22/2 – 16:00)