Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ποδόσφαιρο 16 Φεβρουαρίου 2026, 20:05

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σε ένα παιχνίδι με τρομερές εναλλαγές στα συναισθήματα και το σκορ, ο Πανσερραϊκός πήρε παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, στο Περιστέρι, απέναντι στον αφελή Ατρόμητο, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο φορές, αρχικά με πέναλτι του Τσούμπερ στο 27′ και στη συνέχεια με τον Μουτουσαμί στο 87′, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν αμφότερες. Ο Λύρατζης έκανε το 1-1 στο 32′, ενώ την δεύτερη ισοφάριση πέτυχε ο Τεϊσέιρα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με ασύλληπτη κεφαλιά προς τα πίσω!

Με αυτό τον βαθμό η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έφτασε τους 21 βαθμούς και τις 6 ισοπαλίες και είναι 9η στον πίνακα, ενώ ο Πανσερραϊκός μετά την 3 ισοπαλία του έχει 9 και είναι τελευταίος.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα, έχασε 1-2 ευκαιρίες και τελικά άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό με τον Στίβεν Τσούμπερ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας, από τα 11 βήματα. Την εσχάτη των ποινών είχε κερδίσει λίγο νωρίτερα ο Μανσούρ από τον Κάλινιν, με το VAR να καλεί να τον διαιτητή Πολυχρόνη για να την καταλογίσει.

Πριν καλά καλά προλάβουν να χαρούν το προβάδισμά τους οι γηπεδούχοι δέχθηκαν την ισοφάριση όμως. Στο 32′ ενώ ο Ίβαν έστρωσε την μπάλα στον Λύρατζη και εκείνος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1, με τους Σερραίους να ισοφαρίζουν στην πρώτη καλή στιγμή τους στο ματς επί της ουσίας.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε, χωρίς να αλλάξει τίποτα, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Πανσερραϊκός ήταν καλύτερος, βγαίνοντας μπροστά για τη νίκη. Στο 63′ ωστόσο, τα «λιοντάρια» έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ίβαν.

Έτσι ο Ατρόμητος πήρε τα ηνία του ματς, άσκησε πίεση όμως αν και είχε κάποιες ευκαιρίες (η κορυφαία με τον Τιναλίνι στο 69′) δεν μπορούσαν να διασπάσουν την ψυχωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Τελικά η λύτρωση ήρθε στο 87′ με ένα εντυπωσιακό σουτ του Μουτουσαμί μετά από κοντρόλ και πριν η μπάλα πέσει κάτω για το 2-1!

Κι ενώ φαινόταν πως ο Ατρόμητος θα έπαιρνε τη νίκη, οι Σερραίοι που δεν τα παράτησαν ούτε τότε, κέρδισαν κόρνερ από το οποίο κατάφεραν να ισοφαρίσουν, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μασκανάκης εκτέλεσε και ο Τεϊσέιρα πιάνοντας ασύλληπτη κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-2!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άμεση ισοφάριση και μάλιστα δύο φορές από τους Σερραίους που δεν πτοήθηκαν όταν έμειναν πίσω στο σκορ και ειδικά τη δεύτερη όταν κι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ανικανότητα του Ατρόμητου αφενός να εκμεταλλευθεί τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε και να σκοράρει περισσότερα γκολ και αφετέρου η αδυναμία του να κρατήσει μακριά από την εστία του την ουραγό της Super League, ακόμη κι όταν αυτή έμεινε με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα του Ατρόμητου που δεν κατάφερε να κρατήσει δύο φορές το προβάδισμα που απέκτησαν οι γηπεδούχοι. Στην πρώτη ισοφάριση ο Παπαδόπουλος έκανε σοβαρό λάθος μέσα στην περιοχή, ενώ στη δεύτερη ο Ματουσαμί επέτρεψε στον Τεϊσέιρα να πιάσει την κεφαλιά από την οποία προήλθε το γκολ, έστω κι αν ήταν πολύ δύσκολη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 63′ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Ίβαν γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι του προς τον Μουντέ, ενώ νωρίτερα στο 26′ χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR για να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς από το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει το μαρκάρισμα του του Κάλινιν στον Μασούρ για πέναλτι, όπως και τελικά έκανε ο Πολυχρόνης.

ΣΚΟΡΕΡ:

27πεν. Τσούμπερ , 87′ Μουτουσαμί – 32′ Λύρατζης, 90+2′ Τεϊσέιρα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 17:00 (Σάββατο 21/2 – 17:00)

Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ 16:00 (Κυριακή 22/2 – 16:00)

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Αθλητική Ροή
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ
Μπάσκετ 16.02.26

Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Η 10χρονη κόρη του Βιν Ντίζελ είναι το ανερχόμενο ταλέντο του μπάσκετ και η ίδια βρέθηκε στο All Star Game μαζί με τον πατέρα της και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ!

Σύνταξη
Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι

Ο Μακέλι ορίστηκε να σφυρίξει στα πλέι οφ του Champions League, ενώ η ΑΕΚ έκανε θόρυβο για τον Ολλανδό, μέσω σεναρίων, και με μαγική εικόνα για τη διαιτησία του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία όλης της ομάδας – Η ομιλία του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα είπαν από πλευράς παικτών Ρέτσος και Ποντένσε.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Πολιτική θέση 16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο
Το ταξίδι συνεχίζεται 16.02.26 Upd: 20:39

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» στην πληγωμένη Θεσσαλία - Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι με νέο σταθμό τη Θεσσαλία. Ο Αλ. Τσίπρας, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα. Το in στη Λάρισα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» – Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 16.02.26

«Το είχαν ξανακάνει» - Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές, μίλησε στο MEGA και αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Σύνταξη
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο