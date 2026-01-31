Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Δεύτερη σερί νίκη για τον ΟΦΗ, ο οποίος μεταμορφώθηκε με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του. Οι Κρητικοί, που προέρχονταν από εντός έδρας τρίποντο με τον Παναιτωλικό, πέρασαν με νίκη και από το Περιστέρι, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League καθώς νίκησαν 2-1 τον Ατρόμητο και εκτοξεύθηκαν στην 8η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς. Ο ΟΦΗ είχε σε μεγάλη μέρα τον Ταξιάρχη Φούντα που πέτυχε δυο γκολ καθώς εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

Ο ΟΦΗ νίκησε και την παράδοση, καθώς σε 8 συνεχόμενα τελευταία ματς ο Ατρόμητος δεν είχε ηττηθεί. Πάντως, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι για τους Περιστεριώτες που πίεσαν στο τέλος, όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν. Ο Ατρόμητος παρέμεινε στους 17 βαθμούς και είναι 10ος.

Η γρήγορη απάντηση

Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με μεγάλη όρεξη καθώς προέρχονταν από θετικά αποτελέσματα. Πιο απειλητικός ήταν ο ΟΦΗ που έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Νους στο 3’, όταν τον πρόλαβε ο Μανσούρ που έδιωξε σε κόρνερ. Όμως, οι Κρητικοί επέμειναν για να βρουν διαδρόμους και στο 15’ άνοιξαν το σκορ (0-1) με πλασέ του Φούντα αφού ο Γκονζάλες τού έστρωσε τη μπάλα στο ημικύκλιο σε εκτέλεση φάουλ.

Με παρόμοιο τρόπο ισοφάρισε (1-1) ο Ατρόμητος στο 22’ με σκόρερ τον Μουτουσαμί αφού ο Μπάκου έδωσε τη μπάλα στον συμπαίκτη του και με πλασέ κατέληξε στα δίχτυα. Από το πλασέ του Μπάκου η μπάλα κόντραρε στον Πούγουρα και «κρέμασε» τον Χριστογεώργο.

Το 2-1 στο 49’

Με γκολ ξεκίνησε ο ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο. Σκόρερ και πάλι ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά στο 49’, αφού προηγήθηκε δοκάρι του Αποστολάκη και ο 30χρονος επιθετικός είχε ακολουθήσει την μπάλα. Η φάση ξεκίνησε από κάθετη πάσα του Ανδρούτσου. Ο Φούντας έχασε και μεγάλη ευκαιρία στο 67’, όταν πέρασε τον Χουτεσιώτη, όμως πλάσαρε άουτ.

Ο Ατρόμητος πίεσε και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 84’ όταν ο Γκονζάλες, από πλάγιο του Μουντέ και ενώ η μπάλα πέρασε από τον Φαν Βέερτ, τη σταμάτησε ένα μέτρο από τη γραμμή και μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γκονζάλες ο οποίος στο 84’ σταμάτησε τη μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή και έτσι ο ΟΦΗ γλίτωσε από την ισοφάριση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Ταξιάρχης Φούντας είχε τρεις ευκαιρίες και πέτυχε δυο γκολ! Μετά το 2-1 θα μπορούσε να σκοράρει για τρίτη φορά! Ο ΟΦΗ ήταν εύστοχος καθώς εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και πήρε πολύτιμη νίκη. Επίσης, απέκτησε και ηθικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Ατρόμητος είχε την υπεροχή, όμως ήταν φλύαρος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μανσούρ, στο κέντρο της άμυνας, δεν ήταν σε καλή μέρα. Αφηνε κενά που τα εκμεταλεύθηκαν οι φιλοξενούμενοι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) πήρε πίσω απόφαση για κόκκινη κάρτα στον Λαμπρόπουλο (ΟΦΗ) που ανέτρεψε τον Τσαντίλα στο 65’, ο οποίος ήταν σε προφανή θέση για γκολ, επειδή ο παίκτης του Ατρομήτου ήταν οφσάιντ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) επιβεβαίωσε την απόφαση του βοηθού Μεϊντανά (Αχαΐας) και ακύρωσε το γκολ του Νους στο 38’, μέσω ημιαυτόματου οφσάιντ. Επίσης, ακύρωσε την απόφαση αποβολής του Λαμπρόπουλου επειδή προηγήθηκε οφσάιντ που δεν υπέδειξε ο ίδιος βοηθός!

ΣΚΟΡΕΡ: 22’ Μουτουσαμί – 15’, 49’ Φούντας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν, Μανσούρ (73’ Τσακμάκης), Τσιγγάρας (80’ Φαν Βέερτ). Μουτουσάμι, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (48’ λόγω τραυμ. Τζοβάρας), Τσούμπερ, Τσαντίλας.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68’ Χριστόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης (77’ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (85’ Νέιρα), Ισέκα (77’ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (68’ Σενγκέλια).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

7/2 Κηφισιά-Ατρόμητος (20:00)

8/2 ΟΦΗ-Λεβαδειακός (17:00)