Συγκλόνισαν τα πανό των οπαδών του Ατρομήτου και του ΟΦΗ (pics)

Στο Ατρόμητος – ΟΦΗ μία συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων αποφάσισαν να τιμήσουν τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στην εξέδρα υψώθηκαν πανό τα οποία αναφέρουν: «τα πέταλα πενθούν» και «καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚΙΑ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Δείτε φωτογραφίες