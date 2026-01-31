sports betsson
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31 Ιανουαρίου 2026, 19:10

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος, σε όλο το παιχνίδι του Αγρινίου απέναντι στον Παναιτωλικό για την 19η αγωνιστική της Super League. Λίγο έλειψε ωστόσο να πληρώσει ακριβά την αναποτελεσματικότητα του, είτε σπαταλώντας την πλειάδα τελικών που δημιούργησε, είτε «πέφτοντας» πάνω στον εξαιρετικό τερματοφύλακα των γηπεδούχων Κουτσερένκο. Εν τέλει μια εξαιρετική «κομπίνα» στο 78ο λεπτό με το συμμετοχή τεσσάρων παικτών και τελικό αποδέκτη τον Φαμπιάνο που σκόραρε με αρχηγική κεφαλιά, λύτρωσε τον «Θεό του πολέμου» και του χάρισε πολύτιμη νίκη με 1-0.

Να σημειώσουμε πως ο Παναιτωλικός έπαιζε από το 24ο λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Χότζα με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα.

Στους 25 βαθμούς πλέον οι Θεσσαλονικείς μετά την 6 νίκη τους και 4η μακριά από το Βικελίδης. Στους 15 παρέμεινε ο Παναιτωλικός μετά την 12 συνολικά ήττα και 8η στο Αγρίνιο.

Παναιτωλικός – Άρης: Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό με 3-4-1-2. Τον Κουτσερένκο στην εστία, Μλάντεν, Ουναϊ Γκαρσία και Γκράναθ στην άμυνα, στη μεσαία γραμμή Μανρίκε, Μποουχαλάκη, Νικολάου και Μαυρία και Ματσάν πίσω από τους Σμυρλή και Χότζα.

Από την πλευρά του ο Χιμένεθ παρέταξε τον Άρη με το σύνηθες 4-2-3-1. Τον Αθανασιάδης στο τέρμα, στην άμυνα τους Φαντινγκά, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο και Τεχέρο, στο κέντρο τους Μόντσου και Ράτσιτς, τον Γιένσεν πίσω από τον επιθετικό Μορόν και στα δύο άκρα τους Μισεουί και Πέρεθ.

Κυρίαρχος ο Άρης, ειδικά μετά την αποβολή, αλλά αναποτελεσματικός
Τα πρώτα 13 λεπτά κύλησαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, όμως από εκείνο το σημείο του ματς και μετά ο Άρης ήταν ξεκάθαρα ανώτερος, όχι όμως και αποτελεσματικός στις αρκετές τελικές που δημιούργησε.

Στο 14′ ο Μισεουί έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με γυριστό σουτ από κοντινή απόσταση (την ασίστ ο Πέρεθ) που ήταν και η μεγαλύτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο 21′ ο Μόντσου έβγαλε με κάθετη τον Μορόν στην πλάτη της άμυνας, όμως εκείνος στο τετ α τετ του με τον -εξαιρετικό σήμερα- Κουτσερένκο αστόχησε στο διαγώνιο πλασέ, υπό την πίεση αμυντικού.  Ενδιάμεσα (19′) μια εκτέλεση φάουλ του Μόντσου είχε αναγκάσει σε μεγάλη επέμβαση τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Τρία λεπτά μετά οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν καθώς ο διαιτητής Παπαπέτρου αναβάθμισε σε κόκκινη (κατόπιν κλήσης του VAR) την κίτρινη που αρχικά είχε δείξει στον Χότζα για αντιαθλητικό του μαρκάρισμα στον Μισεουί.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς μετά την αποβολή ο Άρης βρισκόταν σχεδόν συνέχεια στην επίθεση, ενώ ο Παναιτωλικός είχε πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση του μηδέν. Οι 1-11 οι τελικές του α’ μέρους τα λένε όλα.

Η ομάδα του Χιμένεθ συνέχισε να επιτίθεται και να «φλερτάρει» με το γκολ, με τον Κουτσερένκο να πραγματοποιεί μία ακόμη μεγάλη επέμβαση στο 27′ σε εκτέλεση φάουλ του Μόντσου στη γωνία. Στο 33′ το σουτ του είχε ωραία ατομική ενέργεια και σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων είχε και πάλι την «λύση». Τελευταία καλή στιγμή στα πρώτα 45′ ένα διαγώνιο σουτ του Μισεουί από τα αριστερά που έφυγε άουτ.

Ανούσια κατοχή για τον Άρη, άρχισε να ξεμυτίζει ο Παναιτωλικός
Το δεύτερο μέρος άρχισε με την είσοδο του Ντουντού, αντί του ορεξάτου αλλά φλύαρου Μισεουί, με τον Άρη να έχει και πάλι τη μπάλα στα πόδια του σχεδόν συνέχεια, αλλά να μην απειλεί και να μην δημιουργεί όπως στο πρώτο. Εξαίρεση αποτέλεσε μια διπλή καλή ευκαιρία στο 52′, με τους Μορόν και Ράτσιτς τους οποίους «σταμάτησε» και πάλι ο «κίπερ» της ομάδας του Αγρινίου.

Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός βλέποντας τον Άρη ανήμπορο να σκοράρει, άρχισε να βγαίνει μπροστά και σε 1-2 περιπτώσεις να… ανησυχήσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, κερδίζοντας μάλιστα και κόρνερ.

Επιστράτευσε Δώνη και Μπουσαΐντ ο Χιμένεθ
Ο προπονητής του Άρη βλέποντας ότι το πρώτο 15λεπτο κύλησε χωρίς γκολ για την ομάδα του έριξε μέσα και τους Δώνη, Μπουσαΐντ προκειμένου να φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Η αλήθεια είναι οτι στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού ο Άρης απέκτησε «νεύρο» εκ νέου και άρχισε να απειλεί όπως και στο α’ μέρος.

Η «κομπίνα» των τεσσάρων που λύτρωσε τον Άρη
Φτάνοντας το παιχνίδι στο 78′ ο Άρης κέρδισε κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο εκτέλεσε με πάσα ο Μόντσου προς τον Φρίντεκ που ήταν στην πλευρά του και μακριά από την περιοχή, ο Τσέχος  μπακ έδωσε στον Ντουντού, αυτός «γέμισε» υποδειγματικά στον Φαμπιάνο, ο οποίος πηδώντας ψηλότερα από όλους στην καρδιά της περιοχής νίκησε με κεφαλιά όλη την αντίπαλη άμυνα και τον ως τότε ανίκητο Κουτσερένκο.

Ο Άρης συνέχισε να ψάχνει και δεύτερο γκολ ως το τέλος του ματς, έχοντας κι άλλες καλές στιγμές, με μεγαλύτερη μια διπλή ευκαιρία του Μορόν που δεν κατάφερε όμως να νικήσει τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επιμονή του Άρη για ένα γκολ παρότι είχε πέσει στο «τείχος» Κουτσερένκο, αλλά και οι αλλαγές του Χιμένεθ που Ντουντού, Φρίντεκ και Δώνη να δίνουν επιθετική πνοή εκεί που φαινόταν πως ο Άρης έχει «εγκλωβιστεί».

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εξαιρετική «κομπίνα» σε έμπνευση κι εκτέλεση του Άρη στο κόρνερ από όπου προήλθε το γκολ, με τη συμμετοχή τεσσάρων παικτών.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αψυχολόγητη ενέργεια του Χότζα να πάει τόσο άγαρμπα στο μαρκάρισμα του Μισεουί και να στερήσει από νωρίς από την ομάδα του να παίζει 11 εναντίον 11.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Παπαπέτρου έδειξε κακώς κίτρινη στον μαρκάρισμα του Χότζα στον Μισεουί στο 24′. Κι αυτό καθώς ο παίκτης των γηπεδούχων πήγε πολύ άτσαλα στον αντίπαλό του θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική του ακεραιότητα. Τον διόρθωσε το VAR

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Τσακαλίδης στο VAR κάλεσε σωστά τον διαιτητή για αναβάθμιση της κίτρινης στον Χότζα σε κόκκινη.

ΣΚΟΡΕΡ:

78′ Φαμπιάνο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκορ, Μλάντεν (83′ λ.τρ. Αποστολόπουλος), Ουναϊ Γκαρσία, Γκράναθ, Μανρίκε, Μποουχαλάκης (90+ Μπελεβώνης), Νικολάου (46′ Κόγιτς), Μαυρίας, Ματσάν (73′ Μίχαλακ), Σμυρλής και Χότζα.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντινγκά (74′ λ.τρ. Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Γιένσεν (60′ Μπουσαϊντ), Μορόν, Μισεουί (46′ λ.τρ. Ντουντού) και Πέρεθ (60′ Δώνης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΛ – Παναιτωλικός Σάββατο 7/2 – 17:00

Άρης – ΠΑΟΚ Κυριακή 8/2 – 19:00

