Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
Αναστασίου και Χιμένεθ έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναιτωλικός και Άρης στο Αγρίνιο (31/1, 17.00) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.
Με μία αλλαγή – και αυτή αναγκαστική – σε σχέση με το πρόσφατο ματς με τον Λεβαδειακό παρατάσσει την ομάδα του ο Μανόλο Χιμένεθ στη σημερινή (31/1, 17.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, ο Γένσεν θα πάρει τη θέση του Χόνγκλα, που υπέστη κάκωση και τέθηκε νοκ άουτ.
Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη επιλέγει σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μισεουί στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.
Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σονκό, Φαντικά, Τεχέρο, Ράτσιτς, Ροντρίγκεθ, Γένσεν, Πέρεθ, Μισεουί, Μορόν
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Κέρκεζ, Καράι, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Παναγίδης και Δώνης.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με τον @FC_Panetolikos
#PANETOLIKOSARIS#ARISFC#StoiximanSuperLeague@Super_League_GR #Matchday19#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/LdOweypbuc
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) January 31, 2026
Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σιέλης, Γκαρσία, Μλάντεν, Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Μανρίκε, Μαντσάν, Σμυρλής, Χότζα
Στον πάγκο οι: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Μίχαλακ, Ρότσα.
