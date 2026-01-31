sports betsson
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
Ποδόσφαιρο 31 Ιανουαρίου 2026, 16:30

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Αναστασίου και Χιμένεθ έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναιτωλικός και Άρης στο Αγρίνιο (31/1, 17.00) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με μία αλλαγή – και αυτή αναγκαστική – σε σχέση με το πρόσφατο ματς με τον Λεβαδειακό παρατάσσει την ομάδα του ο Μανόλο Χιμένεθ στη σημερινή (31/1, 17.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, ο Γένσεν θα πάρει τη θέση του Χόνγκλα, που υπέστη κάκωση και τέθηκε νοκ άουτ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη επιλέγει σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μισεουί στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σονκό, Φαντικά, Τεχέρο, Ράτσιτς, Ροντρίγκεθ, Γένσεν, Πέρεθ, Μισεουί, Μορόν

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Κέρκεζ, Καράι, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Παναγίδης και Δώνης.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σιέλης, Γκαρσία, Μλάντεν, Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Μανρίκε, Μαντσάν, Σμυρλής, Χότζα

Στον πάγκο οι: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Μίχαλακ, Ρότσα.

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Έβερτον για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λιντς – Άρσεναλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Αναστασίου και Χιμένεθ έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναιτωλικός και Άρης στο Αγρίνιο (31/1, 17.00) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus
English edition 31.01.26

S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus

In a report titled “2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks,” the ratings agency said the two economies continue to show favourable medium-term prospects, broadly converging with the rest of the euro zone.

Σύνταξη
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τελευταία πράξη του δράματος – Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 31.01.26

Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Το τελευταίο «αντίο» στα πέντε «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον DN6 - Οι άλλοι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ κηδεύτηκαν χθες - Η κατάσταση του τραυματία που παραμένει στην Τιμισοάρα

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
