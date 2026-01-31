Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Με μία αλλαγή – και αυτή αναγκαστική – σε σχέση με το πρόσφατο ματς με τον Λεβαδειακό παρατάσσει την ομάδα του ο Μανόλο Χιμένεθ στη σημερινή (31/1, 17.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, ο Γένσεν θα πάρει τη θέση του Χόνγκλα, που υπέστη κάκωση και τέθηκε νοκ άουτ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη επιλέγει σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μισεουί στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σονκό, Φαντικά, Τεχέρο, Ράτσιτς, Ροντρίγκεθ, Γένσεν, Πέρεθ, Μισεουί, Μορόν

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Κέρκεζ, Καράι, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Παναγίδης και Δώνης.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σιέλης, Γκαρσία, Μλάντεν, Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Μανρίκε, Μαντσάν, Σμυρλής, Χότζα

Στον πάγκο οι: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Μίχαλακ, Ρότσα.