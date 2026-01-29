Άρης: Χωρίς τον Χόνγκλα κόντρα στον Παναιτωλικό

Δυσάρεστα ήταν τα νέα του ιατρικού δελτίου της προπόνησης του Άρη για τον Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος χαφ υπέστη κάκωση στο γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ για την εκτός έδρας σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Ακόμα, θεραπεία έκαναν οι Γαλανόπουλος και Άλβαρο, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Καντεβέρε και Μεντίλ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό (31/01, 17:00), στο πλαίσιο της 19ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League”.

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, κομμάτια τακτικής και τελειώματα φάσεων.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, οι Πέδρο Άλβαρο, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μάρτιν Χόνγκλα (κάκωση στο γόνατο) θεραπεία.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο “Δασυγένειο” ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό παιχνίδι στο γήπεδο του Παναιτωλικού».

Τα βρήκε με Γκαρέ ο Άρης

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπένχαμιν Γκαρέ βρίσκεται ο Άρης. Οι κιτρινόμαυροι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 25χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, τον οποίο θεωρούν ως μια ιδανική λύση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας τους.

Οι άνθρωποι του Άρη βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους διοικούντες τη Βάσκο Ντα Γκάμα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μετακίνηση του παίκτη. Συγκεκριμένα, ο Άρης θα τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, ενώ στη συμφωνία θα συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ έκαναν αναφορά στο συγκεκριμένo θέμα, που επιβεβαιώνεται, πλέον και από την ΠΑΕ Άρης. Ο 25χρονος εξτρέμ είχε πέρσι 39 συμμετοχές, δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ στη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Ράσινγκ Κλουμπ, αγωνίστηκε στην Ουρακάν, ενώ ακολούθησε η τριετία του στη ρωσική Κρίλια.Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην ομάδα U21 της Μάντσεστερ Σίτι, όπου κατέγραψε 10 γκολ και πέντε ασίστ σε 43 αγώνες.