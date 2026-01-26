Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.
Ευχάριστα ήταν τα νέα του ιατρικού δελτίου της προπόνησης για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα.
Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και μετά από δυο μήνες, περίπου, συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό.
Αντίθετα, θεραπεία έκαναν οι Άλβαρο και Γαλανόπουλος, ενώ παραμένει κλινήρης ο Διούδης, που ταλαιπωρείται από ίωση.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το μεσημέρι οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.
Στην προπόνηση της Δευτέρας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ.
Οι Μιγκέλ Αλφαρέλα και Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, οι Πέδρο Άλβαρο και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (τενοντίτιδα) έκαναν θεραπεία, ενώ ο Σωκράτης Διούδης παραμένει κλινήρης λόγω ίωσης.
Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο Δασυγένειο ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με τον Παναιτωλικό (31/01, 17:00), στο πλαίσιο της 19ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».
