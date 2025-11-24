Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Οι φόβοι των ανθρώπων του Άρη για τον τραυματισμό του Μιγκέλ Αλφαρελά επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυο μήνες, μετά τον τραυματισμό του στο κυριακάτικο (23/11) ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Γάλλος επιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ του Άρη και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί εξάρθρωση πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικης άρθρωσης (στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού) η οποία ανατάχθηκε. Επίσης από τον έλεγχο προέκυψε κάταγμα σησαμοειδων οσταρίων άκρου ποδός και συνδεσμικη κάκωση.

Έτσι θα χρειαστεί περίπου οκτώ εβδομάδες προκειμένου να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Πλέον ο ποδοσφαιριστής θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο θα χωριστεί σε δυο φάσεις.

Θα πρέπει, μάλιστα, να είναι προσεκτικός, καθώς ο τραυματισμός είναι σε «δύσκολο» σημείο. Ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί και πάλι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του στα τέλη του Ιανουαρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αλφαρέλα είναι ιδιαίτερα άτυχος, καθώς είχε τραυματιστεί και στην πρώτη προπόνηση που έκανε με τον Άρη.