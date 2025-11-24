Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.
- «Κατάφωρος ρατσισμός»: Σάλο προκάλεσε ακροδεξιά Αυστραλιανή γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα
- Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
- Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις
- Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Οι φόβοι των ανθρώπων του Άρη για τον τραυματισμό του Μιγκέλ Αλφαρελά επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυο μήνες, μετά τον τραυματισμό του στο κυριακάτικο (23/11) ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Γάλλος επιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ του Άρη και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί εξάρθρωση πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικης άρθρωσης (στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού) η οποία ανατάχθηκε. Επίσης από τον έλεγχο προέκυψε κάταγμα σησαμοειδων οσταρίων άκρου ποδός και συνδεσμικη κάκωση.
Έτσι θα χρειαστεί περίπου οκτώ εβδομάδες προκειμένου να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Πλέον ο ποδοσφαιριστής θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο θα χωριστεί σε δυο φάσεις.
Θα πρέπει, μάλιστα, να είναι προσεκτικός, καθώς ο τραυματισμός είναι σε «δύσκολο» σημείο. Ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί και πάλι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του στα τέλη του Ιανουαρίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αλφαρέλα είναι ιδιαίτερα άτυχος, καθώς είχε τραυματιστεί και στην πρώτη προπόνηση που έκανε με τον Άρη.
- Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-1: Προβάδισμα… Ευρώπης απέναντι στους Βλαχοδήμο, Αλμέιδα
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 0-1: Ήττα – σοκ για την ομάδα του Αμορίμ
- Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
- Μήνυμα σοκ στον Καμέγιο της Ράγιο: «Να πάθεις καρκίνο και να πέσεις νεκρός στο γήπεδο»!
- Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής (pic)
- ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
- LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις