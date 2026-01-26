Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Ιστορικής σημασίας ήταν το γκολ που σημείωσε ο Λορέν Μορόν το απόγευμα της Κυριακής (25/1) κόντρα στον Λεβαδειακό για την 18η αγωνιστική της Super League. Συγκεκριμένα ο Ισπανός σκόρερ έφτασε τα 48 συνολικά με τη φανέλα του «Θεού του πολέμου» κι έπιασε στην κορυφή των ξένων ποδοσφαιριστών της ομάδας τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς.

Το 48ο του γκολ με τη φανέλα του Άρη σημείωσε ο Λορέν Μορόν, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Με το τέρμα που πέτυχε απέναντι στον Λεβαδειακό, το βράδυ της Κυριακής (25/01/2026), έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς, ο οποίος στην πενταετή πορεία του στον Άρη (1992-1997) είχε σκοράρει 48 φορές σε 181 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Από τα γκολ του Σέρβου, τα 38 σημειώθηκαν στο πρωτάθλημα, εννέα στο Κύπελλο Ελλάδος και ένα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Λορέν Μορόν μετρά πλέον 102 συμμετοχές με τον Άρη σε όλες τις διοργανώσεις: 82 στο πρωτάθλημα (42 γκολ), 14 στο Κύπελλο Ελλάδος (5 γκολ) και έξι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (1 γκολ, στην εκτός έδρας ήττα από την Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference).