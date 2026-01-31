«Ο Άρης δίνει δανεικό τον Μόντσου στη Χουάρες»

Από το πουθενά φαίνεται πως υπάρχει… θέμα Μόντσου στον Άρη.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε ανάρτησή του στα social media, αποκάλυψε πως ο Ισπανός άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην μεξικανική Χουάρες.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για δανεισμού του παίκτη, με οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι.

Η ανάρτηση του Ρομάνο για Μόντσου και Χουάρες