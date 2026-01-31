«Ο Άρης δίνει δανεικό τον Μόντσου στη Χουάρες»
Σύμφωνα με τον διάσημο ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μόντσου πρόκειται να παραχωρηθεί δανεικός από τον Άρη στην μεξικανική Χουάρες.
Από το πουθενά φαίνεται πως υπάρχει… θέμα Μόντσου στον Άρη.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε ανάρτησή του στα social media, αποκάλυψε πως ο Ισπανός άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην μεξικανική Χουάρες.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για δανεισμού του παίκτη, με οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι.
Η ανάρτηση του Ρομάνο για Μόντσου και Χουάρες
🚨🇲🇽 Excl: Mexican side Juárez are closing in on deal to sign Monchu on loan with buy option.
Agreement at final stages with Aris Saloniki. pic.twitter.com/uJ2zi5fmXX
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026
- LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
- LIVE: Λιντς – Άρσεναλ
- LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
- Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
- LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
- LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
- Η συνύπαρξη του Μπενίτεθ με τον Σισοκό στη Νιούκαστλ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις