Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Σπουδαίο αποτέλεσμα πήρε ο Ατρόμητος! Οι Περιστεριώτες με γκολ του νεοαποκτηθέντα Εχιτζε Ουκάκι στο 73′, νίκησαν εκτός έδρας με σκορ 1-0 την Κηφισιά και έβαλαν «φωτιά» στα… χαμηλά της Stoiximan Super League.

Με αυτό ο «τρίποντο» ο Ατρόμητος ξεπέρασε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στη βαθμολογία, καθώς πλέον έχει 20 πόντους, έναντι 19 βαθμών του συλλόγου από τα Βόρεια Προάστια. Πλέον, οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο… κατώφλι των play offs 5-8, όντας στο -1 από τον 8ο ΟΦΗ των 21 πόντων και των λιγότερων παιχνιδιών.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μην έχουν πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, όταν ο Πόμπο βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Χουτεσιώτη στο 57′ και ως από μηχανής θεός ο Τσακμάκης έβαλε το πόδι του στο σουτ του Ισπανού και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου είπε «όχι» στη συνέχεια στο σουτ του Αντόνισε από τη μεγάλη περιοχή και στο 73′ είδε την ομάδα του να προηγείται. Τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (73′) ο Νιγηριανός, Εχίτζε Ουκάκι, κατάφερε με ένα σουτ έξω από την περιοχή να «κρεμάσει» τον Ραμίρες και να δώσει προβάδισμα στους Περιστεριώτες.

Η ομάδα του Κέρκεζ τρία λεπτά μετά θα μπορούσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο», αλλά ο Ραμίρες έκανε διπλή σωτήρια επέμβαση, αρχικά στο φάουλ του Μίχορλ και στη συνέχεια στο σουτ του Μπάκου. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν κάποιο γκολ και μοιραία δεν πήραν τίποτα από την αναμέτρηση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ουκάκι μπήκε αλλαγή στο 70′ και χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να αποδειχθεί καθοριστικός, καθώς με το τέρμα του στο 73′ πέτυχε το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές του Κέρκεζ στο δεύτερο ημίχρονο -και κυρίως εκείνη του σκόρερ του Ουκάκι- άλλαξαν τον ρου της αναμέτρησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο επιθετικός της Κηφισιάς, Μίγιτς, δεν… απείλησε και πολύ τους αμυντικούς του Ατρόμητου, περνώντας έως και απαρατήρητος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Παπαπέτρου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε σε κάποια η επέμβαση της τεχνολογίας.

ΣΚΟΡΕΡ: (Ουκάκι 73′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ο.Σόουζα (46′ Νούνελι), Μποτία, Μαϊντάνα (77′ Λαρουσί), Πέρεθ (77′ Αμάνι), Εμπό, Αντονίσε, Πόμπο (71′ Μπερνάρντο), Ζ.Σόουζα, Μίγιτς (71′ Θεοδωρίδης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (70′ Κίνι), Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90’+3 Μήτογλου), Γιουμπιτάνα (70′ Ουκάκι), Μπάκου, Τσούμπερ (70′ Τσαντίλας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κηφισιά – ΟΦΗ (15/2, 17:30)

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16/2, 18:00)