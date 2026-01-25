Όσο περνάνε οι αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός χειροτερεύει και η τετράδα απομακρύνεται… Ο Λεβαδειακός έχασε βαθμούς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όμως αυτό δεν μετάβαλλε την κατάσταση στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός, έμεινε στο 0-0 στο Περιστέρι και μάλλον ο Ατρόμητος δικαιούται να πιστεύει ότι αδικείται από το αποτέλεσμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει τα πειράματα, «καίει» το κεφάλαιο που τον συνόδευε στην άφιξη του στην Ελλάδα και η βελτίωση αγνοείται. Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε ξανά ένα αδύναμο 4-4-2 χωρίς να έχει τα «εργαλεία» να το υποστηρίξει και μόνο από τύχη δεν το πλήρωσε στο πρώτο ημίχρονο. Προέβη σε διορθώσεις μετά το 46′, αλλά η ομάδα του ήταν απλώς υποφερτή.

Πλέον, η ωμή πραγματικότητα εντός συνόρων είναι πως η τετράδα εξελίσσεται σε ανέφικτο στόχο. Ναι μεν η διαφορά δεν είναι απαγορευτική, αφού ο Παναθηναϊκός έχει ένα ματς λιγότερο, ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ υπάρχει και το μεταξή τους. Όμως με αυτή την εικόνα, το Τριφύλλι δεν πείθει ότι θα κάνει ένα νικηφόρο σερί…

Ο Ατρόμητος κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο ημίχρονο, άξιζε ένα γκολ, ενώ ακόμα και στο δεύτερο που οπισθοχώρησε, είχε τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Οι γηπεδούχοι ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι, ήξεραν τι ήθελαν και πως να το πάρουν και τους έλειψε μόνο το γκολ.

Οι αποφάσεις των προπονητών

O Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον Ατρόμητο με σύστημα 4-3-3, με τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, τους Μουντέ, Τσακμάκη, Μανσούρ, Ουρόνεν στην άμυνα, τους Τσιγγάρα, Μουτουσαμί, Μίχορλ στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, τους Γιουμπιτάνα και Μπάκου στα άκρα της επίθεσης και τον Τσαντίλα στην κορυφή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε ξανά το σύστημα του Παναθηναϊκού, επιλέγοντας στο 4-4-2 στο Περιστέρι. Ο Λαφόν υπερασπίστηκε την εστία, οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Μπακασέτας και Σιώπης έπαιξαν κεντρικό δίδυμο, ο Μπόκος αγωνίστηκε δεξιός χαφ, ο Ζαρουρί αριστερός χαφ και οι Πάντοβιτς και Τεττέη ήταν το επιθετικό ντουέτο.

Απόλυτη κυριαρχία ο Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 11’. Ο Γιουμπιτάνα πάσαρε κάθετα στον Μπάκου, αυτός πέρασε τον Λαφόν που τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Βεργέτης υπέδειξε το πέναλτι. Όμως ο Ιβοριανός γκολκίπερ διόρθωσε το σφάλμα του, αποκρούοντας την εκτέλεση του Μίχορλ στην αριστερή γωνία του.

Στο 26’ από νέα κάθετη του Γιουμπιτάνα, ο Τσαντίλας άδειασε τον Ίνγκασον και γύρισε παράλληλα τη μπάλα, αλλά δεν ακολούθησε άλλος συμπαίκτης του. Η πίεση του Τσαντίλα στον Κώτσιρα στο 36’ απέδωσε και ο επιθετικός του Ατρόμητο γύρισε στο πέναλτι, όπου ο αφύλακτος Γιουμπιτάνα δεν βρήκε σωστά τη μπάλα για να σκοράρει.

Στο 40’, μία πρόχειρη συνεργασία των Κυριακόπουλου και Ζαρουρί, έφερε το κλέψιμο του Μουντέ που μπήκε στην περιοχή και πάσαρε στον Μπάκου, όμως αυτός πλάσαρε άουτ.

Μόνο μία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα επικίνδυνο σουτ του Ούρονεν στο 48′. Ο Παναθηναϊκός απάντησε ένα λεπτό αργότερα με ένα αδύναμο σουτ του Τσιριβέγια που μπλόκαρε εύκολα ο Χουτεσιώτης. Όμως ο Μπάκου πέρασε τον Κώτσιρα και πλάσαρε από το ημικύκλιο, με τον Λαφόν να αποκρούει δύσκολα.

Στο 62′ ο Ρενάτο βρήκε τον Τεττέη στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του πέρασε άουτ. Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 69′, όταν ο Γιουμπιτάνα βρήκε τον Τσούμπερ στην περιοχή και αυτός σούταρε, αλλά ο Τουμπά έβαλε την κ΄΄οντρα και δεν μπήκε γκολ. Από το κόρνερ του Τσούμπερ, ο Τσακμάκης σούταρε μετά τις κόντρες, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Κώτσιρας έκανε σοβαρό λάθος στο 79′, ο Τσούμπερ βγήκε στην κόντρα και έδωσε στον Μπάκου, όμως αυτός πλάσαρε αδύναμα στον Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός παραλίγο να σκοράρει στο 90′, όταν από τη σέντρα του Μπακασέτα, η κεφαλιά του Ζαρουρί πέρασε μόλις άουτ.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ουρόνεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ (58′ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (58′ Τζοβάρας), Μπάκου, Τσαντίλας (70′ Οζέγκοβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος (46′ Τσιριβέγια, 80′ λ.τ. Τσέριν), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (46′ Ρενάτο), Τεττέη (80′ Σβιντέρσκι).