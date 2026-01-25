sports betsson
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Παναθηναϊκός – Μαρούσι 92-81: Νίκη με «ζόρια» για τους Πράσινους
Μπάσκετ 25 Ιανουαρίου 2026, 17:46

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 92-81 για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι πίεσαν τους γηπεδούχους ειδικά στο πρώτο μέρος.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 92-81 στο Telekom Center Athens για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι Πράσινοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Ναν, Όσμαν και Γιούρτσεβεν, σε ένα ματς που συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία, με τον Τούρκο τεχνικό να χρεώνεται με τεχνική ποινή, ενώ στην πρώτη περίοδο έβγαλε έξω όλη την πεντάδα των Πράσινων, καθώς το Τριφύλλι βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Σορτς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Φαρίντ και  Χουάντσο στην πεντάδα. Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με τους Σαλας, Κινγκ, Καλαιτζάκη, Ντε Σόουζα και  Περάντες στο αρχικό σχήμα.  Το Μαρούσι έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο ματς, καθώς προηγήθηκε με 6-0, με τον Φαρίντ να σημειώνει τους πρώτους πόντους των Πράσινων και να μειώνει σε 6-2.

Το πολύ καλό ξεκίνημα του Αμαρουσίου πυροδότησε την έκρηξη του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος άλλαξε όλη την πεντάδα που βρίσκονταν στο παρκέ. Ακολούθως, το Μαρούσι διεύρυνε το προβάδισμά του με +10 για το 12-2, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν μέχρι και το +13 (23-10). Στη συνέχεια, με κάποια διαδοχικά καλάθια του Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός  ψαλίδισε τη διαφορά και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με το Μαρούσι να προηγείται με 19-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πράσινοι πάτησαν γκάζι και με πέντε σερί πόντους του Γκραντ, προσπέρασαν το Μαρούσι με 31-26. Λίγα λεπτά αργότερα ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία του σε φάουλ και δύο λεπτά πριν από το ημίχρονο, οι Πράσινοι βρέθηκαν στο +8, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα του Παναθηναϊκού για το 48-40.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου το τριφύλλι προηγήθηκε με +10 χάρη σε δίποντο του Φαρίντ, ωστόσο, έπειτα η ομάδα του Αμαρουσίου έτρεξε ένα επιμέρους 5-0 και μείωσε σε 50-45. Το ματς έφτασε σχεδόν στον πόντο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής (52-50). Ο Χουάντσο έβαλε ένα απίθανο καλάθι και «έγραψε» το 54-50 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +10 (71-61).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το ματς πήρε διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, με τους Πράσινους να φτάνουν ακόμη και στο +14, το φινάλε γράφτηκε στο Telekom Center Athens και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/5 βολές, 6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 11 (3/4 τρίποντα), Φαρίντ 10 (5/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 8 (1/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 3 (1/5 τρίποντα), Χολμς 6 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Σαμοντούροβ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 12 (2/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Σαλάς 20 (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κινγκ 6 (1/8 σουτ, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καλαϊτζάκης 5 (1), Ντε Σόουζα 13 (5/8 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ), Περάντες 2 (6 ασίστ), Πάπας 6 (2/3 τρίποντα), Καρακώστας, Μέικον 13 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ), Ρέινολντς 9 (3/7 τρίποντα), Χατζηδάκης, Κουζέλογλου 2, Γιαννόπουλος 5 (1)

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός Β' πέτυχε μια επική ανατροπή επί του Αιγάλεω, νίκησε 2-1 και κατέλαβε την 4η θέση της βαθμολογίας στον νότιο όμιλο της Super League 2, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πλέι-οφ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρόταση για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος απευθυνόμενος «σε όλο τον προοδευτικό χώρο» - «Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή» σημείωσε

Σύνταξη
