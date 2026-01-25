Παναθηναϊκός – Μαρούσι 92-81: Νίκη με «ζόρια» για τους Πράσινους

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 92-81 στο Telekom Center Athens για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι Πράσινοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Ναν, Όσμαν και Γιούρτσεβεν, σε ένα ματς που συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία, με τον Τούρκο τεχνικό να χρεώνεται με τεχνική ποινή, ενώ στην πρώτη περίοδο έβγαλε έξω όλη την πεντάδα των Πράσινων, καθώς το Τριφύλλι βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Σορτς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Φαρίντ και Χουάντσο στην πεντάδα. Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με τους Σαλας, Κινγκ, Καλαιτζάκη, Ντε Σόουζα και Περάντες στο αρχικό σχήμα. Το Μαρούσι έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο ματς, καθώς προηγήθηκε με 6-0, με τον Φαρίντ να σημειώνει τους πρώτους πόντους των Πράσινων και να μειώνει σε 6-2.

Το πολύ καλό ξεκίνημα του Αμαρουσίου πυροδότησε την έκρηξη του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος άλλαξε όλη την πεντάδα που βρίσκονταν στο παρκέ. Ακολούθως, το Μαρούσι διεύρυνε το προβάδισμά του με +10 για το 12-2, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν μέχρι και το +13 (23-10). Στη συνέχεια, με κάποια διαδοχικά καλάθια του Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός ψαλίδισε τη διαφορά και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με το Μαρούσι να προηγείται με 19-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πράσινοι πάτησαν γκάζι και με πέντε σερί πόντους του Γκραντ, προσπέρασαν το Μαρούσι με 31-26. Λίγα λεπτά αργότερα ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία του σε φάουλ και δύο λεπτά πριν από το ημίχρονο, οι Πράσινοι βρέθηκαν στο +8, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα του Παναθηναϊκού για το 48-40.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου το τριφύλλι προηγήθηκε με +10 χάρη σε δίποντο του Φαρίντ, ωστόσο, έπειτα η ομάδα του Αμαρουσίου έτρεξε ένα επιμέρους 5-0 και μείωσε σε 50-45. Το ματς έφτασε σχεδόν στον πόντο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής (52-50). Ο Χουάντσο έβαλε ένα απίθανο καλάθι και «έγραψε» το 54-50 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +10 (71-61).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το ματς πήρε διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, με τους Πράσινους να φτάνουν ακόμη και στο +14, το φινάλε γράφτηκε στο Telekom Center Athens και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 92-81.