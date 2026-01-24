Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»
Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο έφυγε από τη ζωή ο Μίμης Δομάζος και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του.
- Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της
- Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
- Στις φλόγες οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη - Φόβοι για θύματα
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός Μίμης Δομάζος και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Στρατηγού μέσα από ένα ξεχωριστό μήνυμα.
Οι Πράσινοι δημοσίευσαν μία ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του Δομάζου και υπογράμμισαν ότι ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μίμη Δομάζο
Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας 💚 pic.twitter.com/GTF1aMpDJo
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Μίμης Δομάζος ήταν ο αρχηγός και ο ηγέτης του Τριφυλλιού στα 20 χρόνια κατά τα οποία αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και λατρεύτηκε από τους οπαδούς των Πράσινων.
Παράλληλα, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στη χώρα μας.
- Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
- Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
- LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
- Ρήξη αχιλλείου ο Μαρίνκοβιτς της Παρτιζάν
- Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
- Ολοταχώς για sold out και το Ολυμπιακός – Βόλος
- Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»
- Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτός γηπέδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις