Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός Μίμης Δομάζος και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Στρατηγού μέσα από ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Οι Πράσινοι δημοσίευσαν μία ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του Δομάζου και υπογράμμισαν ότι ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μίμη Δομάζο

Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας 💚 pic.twitter.com/GTF1aMpDJo — Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίμης Δομάζος ήταν ο αρχηγός και ο ηγέτης του Τριφυλλιού στα 20 χρόνια κατά τα οποία αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και λατρεύτηκε από τους οπαδούς των Πράσινων.

Παράλληλα, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στη χώρα μας.