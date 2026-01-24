Μίμης Δομάζος: Η συγκινητική ανάρτηση από τις κόρες του για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του
Ο Μίμης Δομάζος έχει δύο κόρες από τον γάμο του με τη Βίκυ Μοσχολιού τη Ράνια και Ευαγγελία και μία κόρη, την Πόπη, από τον γάμο του με την Αργυρώ Θεοδώρου.
Ο Μίμης Δομάζος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 χρόνων, δίνοντας μεγάλη μάχη για τρία 24ωρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός.
Ράνια & Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού: Πώς θυμούνται τον πατέρα του
«Την ημέρα αυτή, στις 24 Ιανουαρίου 2025 όπου ο πατέρας μας, Μίμης Δομάζος έφυγε για την αιωνιότητα, θα θέλαμε με όλη μας την καρδιά να ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και την διοίκηση του νοσοκομείου “Ερυθρός Σταυρός” που συνέβαλαν, με κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ευχαριστούμε τους συγγενείς και φίλους που ήταν δίπλα του και δίπλα μας με την παρηγορητική αγκαλιά τους. Τους συμπαίκτες του, που με τις σκέψεις τους και τις αναμνήσεις τους μας έδωσαν δύναμη γι’ αυτό που θα αντιμετωπίζαμε.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δημοσιογράφους και τους συντάκτες που με σεβασμό ξεδίπλωναν μέρα με την ημέρα τα ιατρικά ανακοινωθέντα.
Καθώς και την τηλεοπτική κάλυψη του τελευταίου αποχαιρετισμού του, με τα τόσα σπουδαία αφιερώματα στην μνήμη του.
Ευχαριστούμε με εκτίμηση τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού κύριο Αλαφούζο, για την συμπαράστασή του σε αυτό το δυσβάσταχτο γεγονός.
Με όλη μας την αγάπη, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ομαδικής προτίμησης, που αγάπησε και θαύμασε τον αθλητή Μίμη Δομάζο, τον “Στρατηγό” του Παναθηναϊκού και Αρχηγό του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται στο φως του ουρανού.
Ράνια & Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού», σημείωσαν στην ανάρτησή τους.
