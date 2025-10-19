Ευαγγελία Δομάζου: «Η μητέρα μου, Βίκυ Μοσχολιού μας είχε ζητήσει να γίνει μοναχή»

Η Ευαγγελία Δομάζου μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;» για άγνωστες στιγμές της μητέρας της Βίκυ Μοσχολιού.

«Η μητέρα μου είχε ζητήσει να χειροτονηθεί»

«Η μητέρα μου για το ελληνικό τραγούδι ήταν ιέρεια. Ίσως φανεί υπερβολικό αλλά θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι.

Εκείνη και ο Μπιθικώτσης αλλάξανε όλο το ελληνικό τραγούδι» είπε αρχικά η Ευαγγελία Δομάζου και συνέχισε αποκαλύπτοντας,

«Η γιαγιά μου έγινε μοναχή. Και η μητέρα μου, στα τελευταία της, που είχε πάει πάνω στην εκκλησίτσα της γιαγιάς και έμενε μαζί της, μας είχε ζητήσει να χειροτονηθεί, αλλά δεν την αφήσαμε».

Ο αδερφός που χάθηκε

«Κατά κύριο λόγο μεγαλώσαμε με τη μαμά. Η ζωή μας, μέχρι τα εννέα μου χρόνια, και τα δέκα της Ράνιας που ήμασταν και με τον μπαμπά, η ζωή μας ήταν τέλεια. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία.

Όταν ήμουν τριών ετών γεννήθηκε και ο αδελφός μας, ο Αλέξανδρος, βγήκε πρόωρα στους 8 μήνες. Έμοιαζε του μπαμπά. Δεν υπήρχε θερμοκοιτίδα. Αργήσανε να φέρουν θερμοκοιτίδα.

Πέρασε μια εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο μέχρι που πέθανε και έκαναν αεροβάπτιση. Τον είπαν Αλέξανδρο για τον παππού μου. Αυτό σίγουρα ήταν μια πληγή και για τους δυο γονείς μου.

Ευαγγελία Δομάζου: «Δε ξέρω γιατί χώρισαν οι γονείς μου»

«Ποτέ δεν τσακώθηκαν. Τουλάχιστον όχι μπροστά μας. Δε μας έδωσαν ένα δικαίωμα για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρωγόντουσαν.

Τη μαμά μου ρώτησα κάποια στιγμή, όταν είχα χωρίσει κι εγώ με τον πρώτο μου σύζυγο.

Τη ρώτησα γιατί χώρισε με τον μπαμπά και μου απάντησε ρωτώντας με γιατί χώρισα εγώ. Της είπα ότι χώρισα γιατί είχαμε κάποια προβλήματα και μου είπε, “μου απάντησες, σου απάντησα κι εγώ”.

«Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να χωρίζουν οι γονείς του, μας ενόχλησε ο χωρισμός»

«Η μαμά ήταν τόσο καλός άνθρωπος που δε στερηθήκαμε τον μπαμπά, τουλάχιστον μέχρι που ξαναπαντρεύτηκε εκείνος.

Την επισκέφθηκε στο τέλος της ζωής της, τον ζήτησε όταν ήταν μέσα στην εντατική, τον φωνάξαμε, ήρθε, μπήκε στην εντατική, έμειναν οι δυο τους, μίλησαν. Από όσο ξέρω του έδωσε κάποιες συμβουλές. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που είναι και οι δυο, είναι καλά».

«Με τη μαμά μου πρόλαβα να πω όσα ήθελα. Με τον μπαμπά μου με ενοχλεί λιγάκι γιατί δεν πρόλαβα να του πω πράγματα» κατέληξε στη συνέντευξή της η Ευαγγελία Δομάζου.