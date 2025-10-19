magazin
Ευαγγελία Δομάζου: «Η μητέρα μου, Βίκυ Μοσχολιού μας είχε ζητήσει να γίνει μοναχή»
TV 19 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Ευαγγελία Δομάζου: «Η μητέρα μου, Βίκυ Μοσχολιού μας είχε ζητήσει να γίνει μοναχή»

Η Ευαγγελία Δομάζου σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Ευαγγελία Δομάζου μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;» για άγνωστες στιγμές της μητέρας της Βίκυ Μοσχολιού.

«Η μητέρα μου είχε ζητήσει να χειροτονηθεί»

«Η μητέρα μου για το ελληνικό τραγούδι ήταν ιέρεια. Ίσως φανεί υπερβολικό αλλά θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι.

Εκείνη και ο Μπιθικώτσης αλλάξανε όλο το ελληνικό τραγούδι» είπε αρχικά η Ευαγγελία Δομάζου και συνέχισε αποκαλύπτοντας,

«Η γιαγιά μου έγινε μοναχή. Και η μητέρα μου, στα τελευταία της, που είχε πάει πάνω στην εκκλησίτσα της γιαγιάς και έμενε μαζί της, μας είχε ζητήσει να χειροτονηθεί, αλλά δεν την αφήσαμε».

Ο αδερφός που χάθηκε

«Κατά κύριο λόγο μεγαλώσαμε με τη μαμά. Η ζωή μας, μέχρι τα εννέα μου χρόνια, και τα δέκα της Ράνιας που ήμασταν και με τον μπαμπά, η ζωή μας ήταν τέλεια. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία.

Όταν ήμουν τριών ετών γεννήθηκε και ο αδελφός μας, ο Αλέξανδρος, βγήκε πρόωρα στους 8 μήνες. Έμοιαζε του μπαμπά. Δεν υπήρχε θερμοκοιτίδα. Αργήσανε να φέρουν θερμοκοιτίδα.

Πέρασε μια εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο μέχρι που πέθανε και έκαναν αεροβάπτιση. Τον είπαν Αλέξανδρο για τον παππού μου. Αυτό σίγουρα ήταν μια πληγή και για τους δυο γονείς μου.

Ευαγγελία Δομάζου: «Δε ξέρω γιατί χώρισαν οι γονείς μου»

«Ποτέ δεν τσακώθηκαν. Τουλάχιστον όχι μπροστά μας. Δε μας έδωσαν ένα δικαίωμα για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρωγόντουσαν.

Τη μαμά μου ρώτησα κάποια στιγμή, όταν είχα χωρίσει κι εγώ με τον πρώτο μου σύζυγο.

Τη ρώτησα γιατί χώρισε με τον μπαμπά και μου απάντησε ρωτώντας με γιατί χώρισα εγώ. Της είπα ότι χώρισα γιατί είχαμε κάποια προβλήματα και μου είπε, “μου απάντησες, σου απάντησα κι εγώ”.

«Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να χωρίζουν οι γονείς του, μας ενόχλησε ο χωρισμός»

«Η μαμά ήταν τόσο καλός άνθρωπος που δε στερηθήκαμε τον μπαμπά, τουλάχιστον μέχρι που ξαναπαντρεύτηκε εκείνος.

Την επισκέφθηκε στο τέλος της ζωής της, τον ζήτησε όταν ήταν μέσα στην εντατική, τον φωνάξαμε, ήρθε, μπήκε στην εντατική, έμειναν οι δυο τους, μίλησαν. Από όσο ξέρω του έδωσε κάποιες συμβουλές. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που είναι και οι δυο, είναι καλά».

«Με τη μαμά μου πρόλαβα να πω όσα ήθελα. Με τον μπαμπά μου με ενοχλεί λιγάκι γιατί δεν πρόλαβα να του πω πράγματα» κατέληξε στη συνέντευξή της η Ευαγγελία Δομάζου.

Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
Μια ζωή μαζί 18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
Fizz 18.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris
English edition 19.10.25

Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris

The robbers attacked the first two galleries—the Napoleon Gallery and the French Sovereigns’ Gallery—stealing nine pieces from Napoleon and the Empress’s jewelry collection

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα
Premier League 19.10.25

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Water Polo League 19.10.25

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Super League 19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
