Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 21:55

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Επιστροφή στις νίκες και σημαντική βαθμολογική ανάσα για τον Ατρόμητο! Με μία εξαιρετική εμφάνιση η ομάδα του Περιστερίου πέρασε με 3-0 από το Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο για τη 17η αγωνιστική της Super League και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις. Τρίτη ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς για τους γηπεδούχους που χάνουν την επαφή με την τετράδα.

Ο Ατρόμητος μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και αιφνιδίασε τον Βόλο πετυχαίνοντας δύο γκολ στο δεκάλεπτο. Μόλις στο 2′ ο Μπάκου εκμεταλλεύτηκε λάθος του Κόμπα και βρήκε τον Γιουμπιτάνα ο οποίος με ωραία ενέργεια και σουτ έκανε το 0-1 μέσα από την περιοχή. Στο 10′ και μετά από λάθος του Κάργα αυτή τη φορά, ο Μίχορλ έδωσε στον Μπάκου που με άψογο πλασέ έκανε το 0-2.

Ουσιαστικά δεν υπήρξε άλλη φάση μέχρι την ανάπαυλα. Ο Βόλος προσπάθησε μετά το αρχικό σοκ να αντιδράσει και να γίνει πιο απειλητικός, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Από την άλλη, ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο και έδειχνε πιο επικίνδυνος κάθε φορά που έβγαινε στην επίθεση.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι Περιστεριώτες μπήκαν πιο δυνατά χάνοντας δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Γιουμπιτάνα και Μπάκου πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Ο Βόλος εμφανίστηκε στο ματς με ένα σουτ του Λάμπρου στο 66′, αλλά στο 73′ δέχθηκε τη χαριστική βολή. Ο Μίχορλ εκτέλεσε κόρνερ, ο Σταυρόπουλος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά και ο Τσιγγάρας από κοντά έκανε το 3-0.

Λίγο νωρίτερα είχε περάσει στο ματς ο Τσούμπερ που έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των φιλοξενούμενων οι οποίοι διαχειρίστηκαν χωρίς προβλήματα το παιχνίδι ως το φινάλε. Μάλιστα στο 87′ έχασαν τεράστια ευκαιρία για τέταρτο γκολ με τον Μουτουσαμί που αστόχησε από καλή θέση. Στο 90+2′ ο Βόλος είχε δοκάρι σε πλασέ του Γκονζάλες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Τα δύο γκολ του Ατρόμητου στο δεκάλεπτο ήταν όλο το ματς. Ο Βόλος δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μπάκου ήταν ο κορυφαίος του ματς και μέσα σε ό,τι καλό έφτιαξε ο Ατρόμητος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλη η εντεκάδα του Βόλου θα μπορούσε να μπει σε αυτή την κατηγορία.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Παπαδόπουλο που δεν είχε προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο παιχνίδι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιουμπιτάνα (2’), Μπάκου (10’), Τσιγγάρας (73’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Αμπάντα, Κάργας, Χέρμανσον (59΄Αγιακούα), Μύγας (79΄Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης (46΄Τζόκα), Πίντσι (59΄Γκονζάλες), Λάμπρου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (87΄Παλμεζάνο), Μανσούρ, Τσιγγάρας (79΄Οζέγκοβιτς), Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (88΄Παπαδόπουλος), Μπάκου (68΄Τζοβάρας), Τσαντίλας (68΄Τσούμπερ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ολυμπιακός – Βόλος (24/1, 17:00)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (25/1, 19:30)

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Κρυπτονομίσματα: Γιατί το 2025 αποδείχθηκε έτος καταστροφής

Κρυπτονομίσματα: Γιατί το 2025 αποδείχθηκε έτος καταστροφής

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
