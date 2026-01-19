Super League: Η βαθμολογία μετά την 17η αγωνιστική (pic)

Δύο παιχνίδια σε Αγρίνιο και Βόλο περιλάμβανε το τρίτο και τελευταίο μέρος της 17ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και δεν είχε πρόβλημα να κάμψει την αντίσταση του Παναιτωλικού επικρατώντας με 3-1. Έτσι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τους 34 βαθμούς και παραμένει στην τέταρτη θέση, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν μείνει στους 15 πόντους και την 11η θέση.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Ατρόμητος έκανε ό,τι ήθελε τον Βόλο εκτός έδρας και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0. Οι Περιστεριώτες βρίσκονται πλέον στους 16 βαθμούς και την 9η θέση, μόλις στο -3 από την Κηφισιά και τα ενδιάμεσα πλέι οφ. Από την άλλη, οι Θεσσαλοί έμειναν στους 25 πόντους και την 6η θέση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος 0-3

*Το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία της Super League:

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

19:30 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

20:00 ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλήθηκε