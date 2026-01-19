sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Super League: Η βαθμολογία μετά την 17η αγωνιστική (pic)
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 21:57

Super League: Η βαθμολογία μετά την 17η αγωνιστική (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Spotlight

Δύο παιχνίδια σε Αγρίνιο και Βόλο περιλάμβανε το τρίτο και τελευταίο μέρος της 17ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και δεν είχε πρόβλημα να κάμψει την αντίσταση του Παναιτωλικού επικρατώντας με 3-1. Έτσι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τους 34 βαθμούς και παραμένει στην τέταρτη θέση, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν μείνει στους 15 πόντους και την 11η θέση.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Ατρόμητος έκανε ό,τι ήθελε τον Βόλο εκτός έδρας και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0. Οι Περιστεριώτες βρίσκονται πλέον στους 16 βαθμούς και την 9η θέση, μόλις στο -3 από την Κηφισιά και τα ενδιάμεσα πλέι οφ. Από την άλλη, οι Θεσσαλοί έμειναν στους 25 πόντους και την 6η θέση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3
Βόλος – Ατρόμητος 0-3

*Το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία της Super League:

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος
19:30 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
20:00 ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλήθηκε

Headlines:
World
Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Γιατί το 2025 αποδείχθηκε έτος καταστροφής

Κρυπτονομίσματα: Γιατί το 2025 αποδείχθηκε έτος καταστροφής

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 και είναι στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο 19.01.26

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
Στα «μανταλάκια» 19.01.26

Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
Το ρεπορτάζ 19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 19.01.26

Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα […]

Σύνταξη
«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 
Εκθαμβωτικός 19.01.26

«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι μέσα από τις δημιουργίες του Οίκους Valentino δεν έκαναν σεξ στις γυναίκες, τους έκαναν έρωτα για οργασμό αφόρητα θηλυκής γοητείας στο δημόσιο, κόκκινο χαλί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν – Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα [βίντεο]
Πάγος 19.01.26

Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν - Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα

Δεκάδες οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια που είχαν μαζευτεί σε αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, σε μέρα με κάκιστη ορατότητα. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 και είναι στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
37 αγνοοούμενοι 19.01.26 Upd: 21:44

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο