19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 19:55

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

Σύνταξη
Spotlight

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα όσα εκπληκτικά παρουσιάζει στο χορτάρι ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι τέτοια η εικόνα των Βοιωτών στην φετινή Σούπερ Λιγκ, που τα αποτελέσματα και η βαθμολογική θέση του Λεβαδειακού φανερώνουν το εντυπωσιακό του επιτεύγματος.

Κι επειδή τίποτε στην μπάλα δεν είναι τυχαίο, η ομάδα της Λιβαδειάς επιβεβαίωσε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και στο Αγρίνιο, πως είναι με μια λέξη… ασταμάτητη και γι’ αυτό άλλωστε βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν «σίφουνας» από την έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας με 3-1 και έφτασε τους 34 πόντους στον βαθμολογικό πίνακα (εννιά περισσότερους από τον Παναθηναϊκό), διαμορφώνοντας νέα δεδομένα σε ότι αφορά την προσπάθεια του για κατάκτηση της τέταρτης θέσης και συμμετοχής στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ξεδίπλωσε στο γήπεδο του Παναιτωλικού, όλα τα χαρακτηριστικά που την έχουν φέρει τόσο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Σούπερ Λίγκας κι επί της ουσίας το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να «χτίσουν» θεμέλια άνετης νίκης οι φιλοξενούμενοι.

Δέκα λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα ήταν αρκετό για τον Λεβαδειακό και πριν καλά – καλά… ζεσταθούν οι παίκτες, οι Βοιωτοί ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Ο Κωστή ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Μπάλτζι έκανε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στο 10’, δίνοντας έτσι «παράσταση» νίκης στους Βοιωτούς. Κι όταν πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (45’) ο Λιάγκας έκανε το 3-0 για τον Λεβαδειακό, ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι αφορά την έκβαση της αναμέτρησης.

Και για να μην… ξεχνιόμαστε, να σημειώσουμε πως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ (σκόρερ ο Πεδρόσο), το οποίο όμως ακυρώθηκε (για οφσάιντ) μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν στο δεύτερο μέρος τα σημαντικό προβάδισμα που είχαν από το πρώτο ημίχρονο, έκαναν αυτά που ήθελε ο προπονητής τους και έφυγαν από το Αγρίνιο με μια άνετη νίκη και με μιαν (ακόμα) αναγνώριση για την δουλειά που έχουν κάνει την φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν στο 63’ με τον Ενκολόλο για να διαμορφωθεί το τελικό 1-3, ενώ είχαν και μια καλή ευκαιρία στο 80′ αλλά δεν μπόρεσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο για να ξαναμπούν στο ματς.

Ο Λεβαδειακός είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό

Πάμε όμως στην «μεγάλη εικόνα» της φετινής πορείας του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα, η οποία αναδεικνύει και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας της Βοιωτίας.

Ο Λεβαδειακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος, έχοντας 34 βαθμούς κι έχει κάθε λόγο να ελπίζει πως μπορεί να δώσει το παρών στα πλέι οφ του φετινού πρωταθλήματος, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό.

Ένα «σενάριο» που μόνο απίθανο δεν είναι, κρίνοντας από την διαφορά που έχει αυτή την στιγμή ο Λεβαδειακός από το «τριφύλλι». Οι Βοιωτοί είναι εννιά βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ (έχοντας κι ένα ματς περισσότερο) αλλά όταν μιλάμε για μια τόσο σημαντική διαφορά όλα είναι πιθανά.

Σίγουρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι σε θέση ισχύος απέναντι στο τριφύλλι», όχι μόνο λόγω του +9 αλλά επειδή έχει μέχρι στιγμής, καλύτερη αγωνιστική εικόνα από τους «πράσινους».

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (74′ Μπρέγκου), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης (46′ Νικολάου), Ματσάν, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83′ Χότζα), Εστεμπάν (46′ Γκράναθ).

Λεβαδειακός:Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον (46′ Χάνα), Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι (60′ Λαμαράνα), Λαγιούς (73′ Φίλων), Παλάσιος (74′ Συμελίδης), Πεδρόσο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
Το ρεπορτάζ 19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 19.01.26

Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα […]

Σύνταξη
«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 
Εκθαμβωτικός 19.01.26

«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι μέσα από τις δημιουργίες του Οίκους Valentino δεν έκαναν σεξ στις γυναίκες, τους έκαναν έρωτα για οργασμό αφόρητα θηλυκής γοητείας στο δημόσιο, κόκκινο χαλί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν – Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα
Πάγος 19.01.26

Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν – Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα

Δεκάδες οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια που είχαν μαζευτεί σε αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, σε μέρα με κάκιστη ορατότητα. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 και είναι στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Ευλογίες Μακρόν 19.01.26

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
