Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα όσα εκπληκτικά παρουσιάζει στο χορτάρι ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι τέτοια η εικόνα των Βοιωτών στην φετινή Σούπερ Λιγκ, που τα αποτελέσματα και η βαθμολογική θέση του Λεβαδειακού φανερώνουν το εντυπωσιακό του επιτεύγματος.

Κι επειδή τίποτε στην μπάλα δεν είναι τυχαίο, η ομάδα της Λιβαδειάς επιβεβαίωσε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και στο Αγρίνιο, πως είναι με μια λέξη… ασταμάτητη και γι’ αυτό άλλωστε βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν «σίφουνας» από την έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας με 3-1 και έφτασε τους 34 πόντους στον βαθμολογικό πίνακα (εννιά περισσότερους από τον Παναθηναϊκό), διαμορφώνοντας νέα δεδομένα σε ότι αφορά την προσπάθεια του για κατάκτηση της τέταρτης θέσης και συμμετοχής στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ξεδίπλωσε στο γήπεδο του Παναιτωλικού, όλα τα χαρακτηριστικά που την έχουν φέρει τόσο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Σούπερ Λίγκας κι επί της ουσίας το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να «χτίσουν» θεμέλια άνετης νίκης οι φιλοξενούμενοι.

Δέκα λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα ήταν αρκετό για τον Λεβαδειακό και πριν καλά – καλά… ζεσταθούν οι παίκτες, οι Βοιωτοί ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Ο Κωστή ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Μπάλτζι έκανε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στο 10’, δίνοντας έτσι «παράσταση» νίκης στους Βοιωτούς. Κι όταν πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (45’) ο Λιάγκας έκανε το 3-0 για τον Λεβαδειακό, ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι αφορά την έκβαση της αναμέτρησης.

Και για να μην… ξεχνιόμαστε, να σημειώσουμε πως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ (σκόρερ ο Πεδρόσο), το οποίο όμως ακυρώθηκε (για οφσάιντ) μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν στο δεύτερο μέρος τα σημαντικό προβάδισμα που είχαν από το πρώτο ημίχρονο, έκαναν αυτά που ήθελε ο προπονητής τους και έφυγαν από το Αγρίνιο με μια άνετη νίκη και με μιαν (ακόμα) αναγνώριση για την δουλειά που έχουν κάνει την φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν στο 63’ με τον Ενκολόλο για να διαμορφωθεί το τελικό 1-3, ενώ είχαν και μια καλή ευκαιρία στο 80′ αλλά δεν μπόρεσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο για να ξαναμπούν στο ματς.

Ο Λεβαδειακός είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό

Πάμε όμως στην «μεγάλη εικόνα» της φετινής πορείας του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα, η οποία αναδεικνύει και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας της Βοιωτίας.

Ο Λεβαδειακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος, έχοντας 34 βαθμούς κι έχει κάθε λόγο να ελπίζει πως μπορεί να δώσει το παρών στα πλέι οφ του φετινού πρωταθλήματος, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό.

Ένα «σενάριο» που μόνο απίθανο δεν είναι, κρίνοντας από την διαφορά που έχει αυτή την στιγμή ο Λεβαδειακός από το «τριφύλλι». Οι Βοιωτοί είναι εννιά βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ (έχοντας κι ένα ματς περισσότερο) αλλά όταν μιλάμε για μια τόσο σημαντική διαφορά όλα είναι πιθανά.

Σίγουρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι σε θέση ισχύος απέναντι στο τριφύλλι», όχι μόνο λόγω του +9 αλλά επειδή έχει μέχρι στιγμής, καλύτερη αγωνιστική εικόνα από τους «πράσινους».

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (74′ Μπρέγκου), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης (46′ Νικολάου), Ματσάν, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83′ Χότζα), Εστεμπάν (46′ Γκράναθ).

Λεβαδειακός:Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον (46′ Χάνα), Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι (60′ Λαμαράνα), Λαγιούς (73′ Φίλων), Παλάσιος (74′ Συμελίδης), Πεδρόσο.