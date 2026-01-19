O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).
Στο Αγρίνιο συνεχίζεται η δράση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον Λεβαδειακό (18:00, Cosmote Sport 2), σε μια αναμέτρηση όπου οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαφορετική αγωνιστική κατάσταση.
Οι γηπεδούχοι προέρχονται από βαριά ήττα με 3-0 από τον ΠΑΟΚ, σε ένα ματς που κρίθηκε από νωρίς και ανέδειξε τα προβλήματα στο παιχνίδι τους.
Με τέσσερις διαδοχικές ήττες και μόλις μία νίκη στα οκτώ τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ο Παναιτωλικός παραμένει στους 15 βαθμούς και στο κάτω μισό της βαθμολογίας, με τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού να μειώνεται αισθητά μετά τη νίκη της ΑΕΛ Novibet.
Από την άλλη, ο Λεβαδειακός ταξιδεύει στο Αγρίνιο με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας «χτίσει» ένα εντυπωσιακό σερί αποτελεσμάτων, με τελευταίο του θύμα τον Βόλο (3-1).
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, διαθέτει την πιο παραγωγική επίθεση της λίγκας και βρίσκεται σταθερά στην 4η θέση της κατάταξης.
Μάλιστα σε περίπτωση που φύγει νικήτρια από το Αγρίνιο, θα ανεβεί στους 34 βαθμούς και θα αυξήσει τη διαφορά του από τον πέμπτο Παναθηναϊκό στους 9 βαθμούς.
Βόλος – Ατρόμητος με… φόντο την επιστροφή στις νίκες
Την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα θα επιδιώξουν Βόλος και Ατρόμητος (20:00), με την ομάδα του Φεράντο να φιλοξενεί στο Πανθεσσαλικό τους Περιστεριώτες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση νίκης, ο Βόλος θα προσπεράσει τον Παναθηναϊκό στην 5η θέση, με τον οποίο είναι ισόβαθμοι.
Από την άλλη ο Ατρόμητος μετά τις μεταγραφικές ενισχύσεις με Μήτογλου και Τσουμπέρ, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για το ματς με το Βόλο, θέλει τη νίκη – ανάσα, καθώς το σύνολο του Κέρκεζ φιγουράρει στη ζώνη του υποβιβασμού.
