Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Στην Εθνική ο Μάριος Βήχος! Ο μπακ του Λεβαδειακού κλήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς καθώς ο Δημήτρης Γιαννούλης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δικέφαλο και έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με την Σκωτία.

Ο 25χρονος άσος της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου εξαργυρώνει έτσι την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί (και) φέτος έχοντας ήδη 14 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Έτσι, προστίθεται στη λίστα μαζί με τους Νεκτάριο Τριάντη, Ανδρέα Τεττέη, Μπάμπη Κωστούλα και Παύλο Παντελίδη (δεν είναι στις κλήσεις αυτή τη φορά) τους οποίους κάλεσε για πρώτη φορά στη γαλανόλευκη ο Γιοβάνοβιτς.

Ο Βήχος βρίσκεται στον Λεβαδειακό από το 2018 και συνολικά έχει καταγράψει 153 εμφανίσεις με 9 γκολ και 19 ασίστ. Είναι από τους κορυφαίους παίκτες των Βοιωτών τη φετινή σεζόν και πλέον βιώνει τη σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα του με την κλήση του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η ανάρτηση της Εθνικής για τον Βήχο:

Η ανάρτηση του Λεβαδειακού: