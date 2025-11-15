Ελλάδα – Σκωτία: Ψάχνει νίκη γοήτρου και αντίδρασης η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε (15/11, 21:45) κόντρα στη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μείνει και μαθηματικά εκτός πρόκρισης της διοργάνωσης του επόμενου καλοκαιριού, όμως ψάχνει νίκη γοήτρου και αντίδρασης, θέλοντας να πάρει και πολύτιμους βαθμούς στο FIFA ranking για τις επόμενες κληρώσεις.

Στη συνέντευξη Τύπου του ματς, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε πως η απογοήτευση που νιώθουν θα τους κάνει πιο δυνατούς, ενώ τόνισε πως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περίμεναν, άπαντες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός προχώρησε σε «φρέσκιες» επιλογές, καλώντας για πρώτη φορά τους Κωστούλα, Τριάντη και Τεττέη. Ο Μπακασέτας επέστρεψε, ο Ζαφείρης λείπει λόγω τιμωρίας καρτών, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Από την άλλη, η Σκωτία θέλει τη νίκη για να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ, καθώς βρίσκεται ισόβαθμη με τη Δανία στους 10 βαθμούς.

Αναλυτικά η αποστολή για την Εθνική:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τεττέη, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης.