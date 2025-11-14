Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Μία ημέρα πριν το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία (25/11, 21:45) στο «Καραϊσκάκης» – για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς έδωσε «σύνθημα» ανάκαμψης, δηλώνοντας πως ο αποκλεισμός μας από την τελική φάση της διοργάνωσης του 2026 θα πρέπει να πεισμώσει τους Έλληνες και να τους κάνει πιο δυνατούς.

Αναλυτικά όσα είπε Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Είναι μεγάλη η απογοήτευση. Όλη η πορεία μας, τον τελευταίο χρόνο, μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα που θα έδινε το “παρών” στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως θα τα περιμέναμε.

Έχουμε πολύ καλή ομάδα, τα παιδιά αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση, αλλά αυτό θα μας κάνει πολύ πιο δυνατούς, εγωιστές και συγκεντρωμένους όταν αλλάζει η σημασία των παιχνιδιών. Μελλοντικά θα πρέπει να έχουμε πιο αποδοτική εικόνα. Και για την εικόνα μας, αλλά και για τ’ αποτελέσματα» είπε αρχικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους Δανούς που κόστισε πολύ ακριβά στην Ελλάδα: «Στα τέσσερα προκριματικά παιχνίδια, ένα ήταν αυτό που δεν καλύψαμε το level που μπορούσαμε στο γήπεδο και ήταν το εντός έδρας ματς με τη Δανία. Η διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν το αποτέλεσμα στο γήπεδο, υπό πίεση, ήταν αρκετά καλή, αλλά οι λεπτομέρειες δεν ήταν μαζί μας.

Δεχθήκαμε αρκετά γκολ, με όλους τους τρόπους, μη συνηθισμένους στην πορεία μας τον τελευταίο χρόνο και είχε μεγάλο κόστος για εμάς. Είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά, μας έχει απογοητεύσει, αλλά η πίστη των παικτών παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Μπορούμε να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι στις επόμενες προκλήσεις».

Σε ερώτηση για τα παιχνίδια που έχουμε ήδη παίξει με τους Σκωτσέζους, προτού τους αντιμετωπίσουμε ξανά το βράδυ του Σαββάτου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε: «Παίξαμε τρία ματς με τους Σκωτσέζους, που είναι σοβαρή ομάδα, με ποιοτικούς παίκτες που ξέρουν να παίζουν για το αποτέλεσμα. Όλα τα παιχνίδια ήταν διαφορετικά. Σεβόμαστε τη Σκωτία, περιμένουμε και το Σάββατο δύσκολο παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ματς. Είναι η πιο απλή λογική που μπορούμε να έχουμε.

Νομίζω ότι κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο κάποιες μικρές στιγμές κρίνουν το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, έχει μεγάλο κίνητρο η Σκωτία και διαφορετικό, αλλά το κίνητρο ενός εντός έδρας αγώνα της Εθνικής ομάδας είναι επίσης δυνατό για να παίξουμε καλά μπροστά στον κόσμο μας».

Για την κλήση του Τριάντη ο Γιοβάνοβιτς απάντησε: «Στον χώρο του κέντρου δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά το πώς μπορούμε να δούμε το μέλλον της Εθνικής ομάδας, μπορούμε ν’ ανοίξουμε το ρόστερ στον χώρο του κέντρου. Πρέπει να έχουμε πιο ανοιχτό και μεγαλύτερο ρόστερ για τα ματς του Σεπτεμβρίου και το Nations League που θα έχουμε τέσσερα σερί ματς», ενώ, για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, απάντησε: «Παρακολουθώ το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο. Είναι ένας λαός που μου αρέσει πολύ. Ξέρω τη Χαρτς, βλέπουμε την εξέλιξη του Κυζιρίδη μέσα από τα παιχνίδια με την ομάδα του».

Βλαχοδήμος: «Να κερδίσουμε για την Ελλάδα τα επόμενα δύο ματς – Στόχος το Euro 2028»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εκπροσώπησε τους Έλληνες παίκτες στη συνέντευξη Τύπου και ανέφερε ότι ο επόμενος στόχος της «γαλανόλευκης» είναι το Euro του 2028, αλλά και η νίκη για τον εγωισμό τους, απέναντι στη Σκωτία, όπως ανέφερε.

Παράλληλα, ο 31χρονος γκολκίπερ τόνισε ότι μετά τον αποκλεισμό του Μουντιάλ 2026 οι διεθνείς συζήτησαν τα λάθη τους και θα επιδιώξουν να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι μέσα από αυτά.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βλαχοδήμος:

Σχετικά με το τι συζητήθηκε μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026: «Έχουμε συζητήσει τι έχει γίνει στα προηγούμενα δύο παιχνίδι. Συζητήσαμε πολλά πράγματα.

Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και το τάιμινγκ, είχαμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει παίξει ρόλο η ημέρα, τα λάθη που έγιναν και συζητήσαμε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι, να μάθουμε από αυτά.

Ο επόμενος στόχος είναι τα δύο παιχνίδια, θέλουμε να κερδίσουμε για τον εγωισμό μας και για το ranking της FIFA. Επόμενος στόχος το Euro του 2028.»

Για το κίνητρο που υπάρχει εν όψει των δύο τελευταίων παιχνιδιών της προκριματικής φάσης: «Όταν φοράς αυτή τη φανέλα θέλεις να κερδίσεις τα παιχνίδια. Θέλεις να κερδίσεις για σένα και για όλη την Ελλάδα».