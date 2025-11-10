Η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής με Κωστούλα και Τεττέι (pics)

Η Εθνική μας ομάδα είχε σήμερα (10/11) την πρώτη συνάντηση, ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία, για την ολοκλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει αποκλειστεί μαθηματικά και θέλει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με θετική εικόνα. Στην αποστολή βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί ο Κωστούλας, Μουζακίτης και Τριάντης, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνονιτς κάλεσε τον Τεττέι, αντί του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε και τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ανάρτηση της Εθνικής ομάδας και οι φωτογραφίες με Κωστούλα και Τεττέι: