Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε την αποστολή της Εθνικής μας ομάδας για τα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία και στις κλήσεις του βρίσκεται τόσο ο Μπάμπης Κωστούλας όσο και ο Νεκτάριος Τριάντης.

Ο ομογενής μέσος, που επέλεξε τον Αύγουστο την Ελλάδα έναντι της Αυστραλίας τέθηκε στην διάθεση του Σέρβου τεχνικού για τα δύο διαδικαστικά παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι γεννημένος στην Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ. Είναι ένα παιδί που έχει Έλληνες ομογενείς γονείς στην Ωκεανία και μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου ήταν 10 παιδιά. Είναι ο δεύτερος πιο μικρός από τα αδέρφια του (7 αγόρια – 3 κορίτσια).

Από μικρός είχε το… μικρόβιο του ποδοσφαίρου μιας και η οικογένεια του καθημερινά έπαιζε, ενώ ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γουέστ Σίδνεϊ. Στην A-League θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και από τις μικρές ηλικίες η ομοσπονδία της Αυστραλίας «κυνήγησε» το να παίξει για την εθνική ομάδα της χώρας, ωστόσο η Ελλάδα νίκησε αυτό το μπραντεφέρ.

Ο Τριάντης μάλιστα είναι διεθνής με τα τμήματα υποδομής της Αυστραλίας έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερις συμμετοχές με την U23 και 10 με την U20, αλλά δεν είχε αποφασίσει σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, μέχρι που τον προσέγγισε και η ελληνική ομοσπονδία.

Ο Τριάντης είναι 22 ετών και έχει ύψος 1.91μ. και μπορεί με άνεση να παίξει τόσο ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός σε περιπτώσεις. Κατά βάση, η θέση του είναι στον χώρο του κέντρου, είναι καθαρό 6αρι και μάλιστα με αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του και ουσιαστικά για εκεί τον απέκτησε και η Σάντερλαντ το 2023.

Από τις μαύρες γάτες έπαιξε δανεικός δύο χρονιές στη Χιμπέρνιαν, με απολογισμό 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ. Την περασμένη σεζόν μάλιστα, βρισκόταν ανάμεσα στους υποψηφίους για παίκτης της χρονιάς στη Σκωτία, ενώ ήταν και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας του πρωταθλήματος. Συνολικά πέρσι κατέγραψε 34 ματς, όλα ως βασικός και είχε 3 γκολ και έξι ασίστ με τη σκωτσέζικη ομάδα, βοηθώντας την να τερματίσει στην τρίτη θέση.

Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις πάλεψε το καλοκαίρι για να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ της Σάντερλαντ, η οποία ωστόσο τον πούλησε στο MLS και την Μινεσότα, αντί 2.5 εκατομμυρίων ευρώ. Η αξία του στο tranfermarkt φτάνει τα δύο εκατομμύρια.