Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)

Ήταν 17 Αυγούστου του 1996, όταν ο θρύλος -σήμερα- της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, είχε συστηθεί στο ποδοσφαιρικό κοινό. Στα 21 του τότε, στην πρεμιέρα της Premier League, ο «Μπεκς» πέτυχε ένα από τα πιο εμβληματικά γκολ στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος και του σπορ συνολικά, το οποίο ουσιαστικά τον έκανε διάσημο εν μία νυκτί.

Με το «φονικό» του δεξί πόδι, πήρε τα… μέτρα του τερματοφύλακα της Γουίμπλεντον και με ένα σουτ λίγο πίσω από τη γραμμή του κέντρου έστειλε τη μπάλα απευθείας στα δίχτυα… Ένα γκολ από αυτά που γίνονται σήματα στις αθλητικές εκπομπές!

Fast forward τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Μπέκαμ είναι… δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της πιο γνωστής πλέον ομάδας του MLS, της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι. Τα ξημερώματα της Κυριακής, στο αμερικανικό πρωτάθλημα, ένας άλλος 22χρονος, αποφάσισε να μιμηθεί τον Άγγλο σούπερσταρ, αφού ούτως ή άλλος και αυτός αγωνίζεται σε μια… Γιουνάιτεντ, τη Μινεσότα! Ο «δικός μας», Νεκτάριος Τριάντης, ο Ελληνο-Αυστραλός ομογενής που πρόσφατα επέλεξε να αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας, έκανε το ντεμπούτο του στο MLS και «συστήθηκε» και αυτός στο κοινό της χώρας που αγωνίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«Καν’ το όπως ο Μπέκαμ»

Στο παιχνίδι της Μινεσότα με τη Σαν Ντιέγκο, πέρασε σαν αλλαγή στο 63ο λεπτό. Ένα τέταρτο μετά, έδωσε ασίστ για το 0-2 της ομάδας του και στις καθυστερήσεις του αγώνα, πρόσθεσε το… απόλυτο κερασάκι. Έχοντας δει τον αντίπαλο γκολκίπερ πολύ μακριά από το τέρμα του, χωρίς να διστάσει, με ένα δεξί σουτ πίσω από το κέντρο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

OH MY NECTARIOS TRIANTIS! FROM MINNESOTA’S OWN HALF! 🔥 pic.twitter.com/bNCFpsf0Lo — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Ο Έλληνας αμυντικός μέσος που άλλωστε έχει επίσης περάσει και από τα βρετανικά γήπεδα, με τις φανέλες της Σάντερλαντ και της σκοτσέζικης Χιμπέρνιαν, έκανε έτσι πράξη την κλασική ατάκα του αγγλικού ποδοσφαίρου που πρωτοκυκλοφόρησε το 2002 μετά την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια τη νεαρή τότε, Κίρα Νάιτλι: Bend it like Beckham!