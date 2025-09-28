Εντυπωσιάζει στο MLS ο Τριάντης: Πέτυχε ένα ακόμη καταπληκτικό γκολ (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο MLS. Ο 22χρονος ομογενής μέσος που προσφάτως επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας βρήκε ξανά δίχτυα στο αμερικανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ -στην τρίτη του συμμετοχή με την ομάδα- και έγινε ξανά… viral μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης της Μινεσότα με το Κολοράντο, οι παίκτες των Ράπιντς δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα όπως επιθυμούσαν, αυτή στρώθηκε στον Τριάντη και ο νεαρός χαφ δεν το πολυσκέφτηκε. Με μια «οβίδα» από τα 30 μέτρα εστειλε τη μπάλα στη γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα του, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Το νέο υπέροχο γκολ που πέτυχε ο Τριάντης

Take a bow, Nectarios Triantis 👏@MNUFC draw level in style! pic.twitter.com/LRRfgrAffY — Major League Soccer (@MLS) September 28, 2025

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Τριάντης μετά από τρεις συμμετοχές με τη Μινεσότα, ενώ έχει και μία ασίστ. Το δε πρώτο του, ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό, αφού είχε… μιμηθεί τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, σκοράροντας στο ντεμπούτο του πίσω από τη γραμμή του κέντρου, στο παιχνίδι με το Σαν Ντιέγκο.

A goal from midfield on your debut?! 🤯@MNUFC‘s Nectarios Triantis really did that. pic.twitter.com/fEwqOTursT — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Οι οπαδοί της ομάδας έχουν εντυπωσιαστεί με τον Έλληνα μέχρι στιγμής, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι ένας φίλος της Μινεσότα ανέφερε πως παρά τη μέτρια εικόνα του συνόλου, «ο Τριάντης ήταν εξαιρετικός».