Εντυπωσιάζει στο MLS ο Τριάντης: Πέτυχε ένα ακόμη καταπληκτικό γκολ (vids)
Δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Νεκτάριος Τριάντης μέσα σε δύο εβδομάδες και το οποίο γίνεται... viral στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
- Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
- Καλεσμένη σε γάμο παρήγγειλε πίτσα στη δεξίωση
- Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο
- Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Ο Νεκτάριος Τριάντης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο MLS. Ο 22χρονος ομογενής μέσος που προσφάτως επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας βρήκε ξανά δίχτυα στο αμερικανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ -στην τρίτη του συμμετοχή με την ομάδα- και έγινε ξανά… viral μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.
Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης της Μινεσότα με το Κολοράντο, οι παίκτες των Ράπιντς δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα όπως επιθυμούσαν, αυτή στρώθηκε στον Τριάντη και ο νεαρός χαφ δεν το πολυσκέφτηκε. Με μια «οβίδα» από τα 30 μέτρα εστειλε τη μπάλα στη γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα του, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Το νέο υπέροχο γκολ που πέτυχε ο Τριάντης
Take a bow, Nectarios Triantis 👏@MNUFC draw level in style! pic.twitter.com/LRRfgrAffY
— Major League Soccer (@MLS) September 28, 2025
Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Τριάντης μετά από τρεις συμμετοχές με τη Μινεσότα, ενώ έχει και μία ασίστ. Το δε πρώτο του, ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό, αφού είχε… μιμηθεί τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, σκοράροντας στο ντεμπούτο του πίσω από τη γραμμή του κέντρου, στο παιχνίδι με το Σαν Ντιέγκο.
A goal from midfield on your debut?! 🤯@MNUFC‘s Nectarios Triantis really did that. pic.twitter.com/fEwqOTursT
— Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025
Οι οπαδοί της ομάδας έχουν εντυπωσιαστεί με τον Έλληνα μέχρι στιγμής, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι ένας φίλος της Μινεσότα ανέφερε πως παρά τη μέτρια εικόνα του συνόλου, «ο Τριάντης ήταν εξαιρετικός».
Not a great watch at all, but the Loons get a result. As always, a road point is never bad, especially in Colorado. Second half was a bit better, halftime adjustment from Ramsay certainly changed things. Still very sloppy with the ball. Triantis was excellent tonight.
— MNUFC NEWS (@mnufcnews) September 28, 2025
- Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Μπλαν: «Ενδιαφέρονται ήδη γι αυτόν ευρωπαϊκές ομάδες»
- LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
- Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
- Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
- «Ξέμεινε» στο δεξί μπακ η Ρεάλ: Εκτός για ένα μήνα ο Καρβαχάλ
- Εντυπωσιάζει στο MLS ο Τριάντης: Πέτυχε ένα ακόμη καταπληκτικό γκολ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις