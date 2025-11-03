Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Τις επιλογές του για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), ανακοίνωσε ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς.

Με αλλαγές θα κατέβει η Ελλάδα στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις. Στην αποστολή ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός κάλεσε τους Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριο Τριάντη, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Τάσος Μπακασέτας.

Ο επιθετικός της Μπράιτον έχει αρχίσει και παίρνει παιχνίδια στους «γλάρους» και βρίσκει ρυθμό, με αποτέλεσμα ο Γιοβάνοβιτς να τον παίρνει κανονικά στην αποστολή της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, ο Τριάντης που έχει περάσει επίσης από Σάντερλαντ και Χιμπέρνιαν, κλήθηκε δεδομένης της ανάγκης της ελληνικής ομάδας για έναν παίκτη με ύψος (είναι 1,91μ.) στη θέση «6».

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.

Δείτε την ανάρτηση για τις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική

Ελπίδες πρόκρισης δεν υπάρχουν για την ελληνική ομάδα, αφού οι πιθανότητες ακόμη και για τη δεύτερη θέση εξανεμίστηκαν μετά τις ήττες από Σκωτία και Δανία τον Οκτώβριο, ωστόσο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει έξι βαθμούς (και για το ranking) και να δοκιμάσει κάποια νέα πρόσωπα.