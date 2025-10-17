Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η ΕΠΟ βγήκε να στηρίξει τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις δυο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες από τη Δανία και από την Σκωτία. Μήπως ο πρόεδρός του Μάκης Γκαγκάτσης βιάστηκε και αυτή η στήριξη έχει παγίδες; Τι θα γίνει αν η Εθνική έχει αδειάσει και δεν κερδίσει τα δυο τελευταία παιχνίδια του προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ με την Σκωτία (εντός έδρας στις 15/11) και την Λευκορωσία (εκτός έδρας στις 18/11);

Μέχρι τώρα, στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ, η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο δεν έχει δείξει ότι μπορεί να ανεβάσει τον πήχη. Ομάδες επιπέδου Δανίας και Σκωτίας θα είναι αντίπαλες και στο μέλλον, άρα δεν αρκούν νίκες επί της Λευκορωσίας καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τους τρεις βαθμούς που έχει η Εθνική στον όμιλό της (σ.σ. προηγούνται με δέκα η Δανία και η Σκωτία) είναι ότι ο Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να διαχειριστεί το καλύτερο έμψυχο υλικό των τελευταίων ετών. Έχουν προστεθεί πολλές λύσεις αξιόλογων ποδοσφαιριστών αλλά ο Γιοβάνοβιτς, περιέργως, εμμένει σε επιλογές που είχαν οι προκάτοχοί του (Φαν Σχιπ και Πογέτ), οι οποίοι έφυγαν επειδή θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσαν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας.

Δεν έχει σημασία αν σύμβουλοι της ΕΠΟ και πρόεδροι ΕΠΣ βγαίνουν και στηρίζουν τον Γιοβάνοβιτς. Δεν είναι και αρμόδιοι. Ο καθρέπτης για όλους είναι τα αποτελέσματα. Η Εθνική δεν κατάφερε να κάνει βήματα προς τα εμπρός στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ. Εμεινε εκτός στόχων μόλις αντιμετώπισε την Δανία και την Σκωτία. Παράλληλα, έδειξε ότι δεν έχει πλάνο.

Η Εθνική ηττήθηκε στο Καραϊσκάκη από την Δανία στις 8 Σεπτεμβρίου, όμως όχι μόνο δεν έβγαλε αντίδραση στα πρόσφατα παιχνίδια στη Γλασκόβη και στην Κοπεγχάγη αλλά πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι ο Γιοβάνοβιτς τα έχασε και έσπευσε, μέσω των επιλογών του να καταλογίσει προσωπικές ευθύνες σε παίκτες, όμως ο ίδιος έδειξε ότι δεν κατάφερε να στηρίξει ψυχολογικά την ομάδα ούτε η Εθνική παρατάχθηκε διαβασμένη έναντι των αντιπάλων της.

Αντί η ΕΠΟ να σπεύσει να στηρίξει τον Γιοβάνοβιτς θα έπρεπε να περιμένει. Θα καταφέρει η Εθνική να βγάλει αντίδραση στα ματς του Νοεμβρίου; Μετά την ήττα από την Δανία, που έθεσε την Εθνική, και εκτός διεκδίκησης της 2ης θέσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν άνοιξε τα χαρτιά του, παρά αρκέστηκε σε αοριστολογίες…