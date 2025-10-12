Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική Ελλάδας σε αυτή τη νέα της εποχή παίζει μεν καλό ποδόσφαιρο, αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά τα αποτελέσματα ακόμη δεν έρχονται. Κόντρα στη Δανία το βράδυ της Κυριακής στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, πλήρωσε και πάλι τα πολύ σοβαρά αμυντικά λάθη και γνώρισε την τρίτη διαδοχική της ήττα (3-1) στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το τελευταίο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα μάλιστα, στερεί οριστικά στην Ελλάδα τη δυνατότητα να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ, αφού μένει στους 3 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, την ώρα που Δανοί και Σκωτσέζοι έχουν από 10.

Διαδικαστικά πλέον τα τελευταία δύο παιχνίδια για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που αδίκησε τον εαυτό της και έχασε την ευκαιρία σε ένα γκρουπ που είχε προοπτική για κάτι καλό.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Πώς ξεκίνησαν

Η Δανία είχε τον Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια και τους Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκααρντ και Μέλε στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Φρόχολντ, Νόργκααρντ και Χιούλμαντ ενώ τριάδα στην επίθεση οι Ίσακσεν, Ντάμσγκααρντ και Χόιλουντ.

Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Σκωτία παρατάχθηκε η Εθνική που είχε τον Βλαχοδήμο στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Τσιμίκα. Στον άξονα ήταν ο Κουρμπέλης με τον Ζαφείρη, ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Καρέτσας, Μπακασέτας και Τζόλης.

Καλό ξεκίνημα, εφιάλτης στη συνέχεια

Η Εθνική μπήκε πολύ καλά στο ματς και είχε ένα εξαιρετικό 20λεπτο στο οποίο δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Τσιμίκας ολομόναχος έπιασε αέρα στο δεύτερο δοκάρι από σέντρα του Καρέτσα ενώ στο 4’ ο Ιωαννίδης δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ και στη συνέχεια η μπάλα στρώθηκε στον Τσιμίκα που σούταρε σε σώματα.

Στο 14’ ο Τζόλης βρήκε τον Ιωαννίδη στον χώρο, εκείνος άργησε, κλείστηκε και έχασε μεγάλη ευκαιρία ενώ στο 18’ ο Τζόλης από καλή θέση έκανε άσχημο τελείωμα. Και κάπου εκεί άρχισαν τα λάθη και το όνειρο έσβησε για την Εθνική. Στο 21’ ο Ζαφείρης έβγαλε… ασίστ στον Χόιλουντ που είπε «ευχαριστώ» και έκανε το 1-0 με ωραίο τελείωμα.

Στο 30’ ο Βλαχοδήμος έβγαλε εντυπωσιακά ένα σουτ του Κρίστενσεν και στο 40’ ήρθε το 2-0 από κόρνερ του Ντάμσγκααρντ και κεφαλιά του Άντερσεν. Η Εθνική είχε καταρρεύσει πλέον και από λάθος του Κουλιεράκη στο 41’ ο Ντάμσγκααρντ με σουτ έγραψε το 3-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Μείωσε ο Τζόλης αλλά…

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία καλή ευκαιρία της Δανίας με τον Ίσακσεν στο 52’, αλλά στο 61’ η Εθνική είχε μεγάλη στιγμή για το γκολ, όταν ο Μπακασέτας σημάδεψε το δοκάρι με δεξί σουτ. Δύο λεπτά μετά ήρθε τελικά το γκολ όταν από ωραία ενέργεια του Ιωαννίδη ο Τζόλης με σουτ έκανε το 3-1.

Η Ελλάδα πήρε ψυχολογία από αυτό το γκολ και στο 69’ έφτασε μία ανάσα από δεύτερο, αλλά ο Σμάιχελ με τα άκρα των δαχτύλων του έβγαλε σε κόρνερ ένα σουτ του Κωνσταντέλια μέσα από την περιοχή. Δέκα λεπτά αργότερα χάθηκε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία για να μπει η Εθνική στο ματς, με τον Άντερσεν να βγάζει πάνω στη γραμμή το πλασέ του Παυλίδη κι ενώ είχε προηγηθεί διπλή κόντρα.

Στο 82’ η Δανία είχε δοκάρι με κεφαλιά του Άντερσεν από φάουλ του Έρικσεν και στο επόμενο λεπτό από νέα εκτέλεση φάουλ του Έρικσεν οι γηπεδούχοι είχαν και δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά του Ρότα πού γλίτωσε το αυτογκόλ. Τελευταία φάση του ματς ήταν ένα σουτ του Τζόλη που μπλόκαρε εύκολα ο Σμάιχελ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Εθνική δεν αξιοποίησε το καλό 20λεπτό της στο ξεκίνημα και στη συνέχεια προδόθηκε από τα λάθη της.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ντάμσγκααρντ ήταν ο κορυφαίος της Δανίας και ουσιαστικά αυτός που καθόρισε την τύχη του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Μπορεί να μην ήταν ο χειρότερος του ματς ο Ζαφείρης, αλλά το λάθος του στο πρώτο γκολ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πέρασε απαρατήρητος ο Μάικλ Όλιβερ στο ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Δανία (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργααρντ, Μέλε, Φρόχολντ (92’ Ο’Ρίλι), Νέργκααρντ, Χιούλμαντ, Ίσακσεν, Χόιλουντ (70′ Μπίρεθ), Ντάμσγκααρντ (70′ Έρικσεν)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Μπακασέτας (64′ Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (64′ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (64′ Παυλίδης)

ΣΚΟΡΕΡ:

21’ Χόιλουντ, 40’ Άντερσεν, 41’ Ντάμσγκααρντ / 63’ Τζόλης

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

15/11 Δανία-Λευκορωσία

15/11 Ελλάδα-Σκωτία