Δανία – Ελλάδα: Η Εθνική μειώνει σε 3-1 με τον Χρήστο Τζόλη (vids)

Η Ελλάδα πίεσε για ένα γκολ στο δεύτερο μέρος και τα κατάφερε με «δράστη» τον Χρήστο Τζόλη που σκόραρε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, η Εθνική μας πίεσε στο κέντρο και έκλεψε την μπάλα με τον Φώτη Ιωαννίδη να κουβαλά ωραία την μπάλα και να μπαίνει στην περιοχή.

Την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Χρήστο Τζόλη και ο μεσοεπιθετικός της Κλαμπ Μπριζ με ψύχραιμο τελείωμα μείωσε 3-1.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε το 1-0 της Δανίας:

Και τα άλλα δύο γκολ των Δανών: