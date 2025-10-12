Σε… εφιάλτη εξελίχθηκε για την Ελλάδα το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Δανία για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026. Μετά το 1-0 του Ράσμους Χόιλουντ στο 21′, οι γηπεδούχοι χτύπησαν άλλες δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις 85 δευτερολέπτων για να ρίξουν την Εθνική μας στο «καναβάτσο».

Η… αρχή έγινε στο 40′ όταν ο Ντάμσγκααρντ εκτέλεσε κόρνερ και βρήκε τον Γιόακιμ Άντερσεν, ο οποίος με κεφαλιά νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 2-0.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ένα λεπτό μετά οι Δανοί πίεσαν ξανά, με τον Κουλιεράκη να κάνει κακό γύρισμα με το κεφάλι προς το τέρμα, τον Φρόχολντ να κλέβει και να βρίσκει τον Ντάμσγκααρντ ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-0.

Δείτε τα δύο γκολ:

Θυμηθείτε και το 1-0