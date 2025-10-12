sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Δανία – Ελλάδα: Ακόμη δύο γκολ σε 85» και 3-0 οι Δανοί (vids)
Ποδόσφαιρο 12 Οκτωβρίου 2025 | 22:45

Δανία – Ελλάδα: Ακόμη δύο γκολ σε 85» και 3-0 οι Δανοί (vids)

Η Δανία σκόραρε μέσα σε δύο λεπτά και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Σε… εφιάλτη εξελίχθηκε για την Ελλάδα το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Δανία για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026. Μετά το 1-0 του Ράσμους Χόιλουντ στο 21′, οι γηπεδούχοι χτύπησαν άλλες δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις 85 δευτερολέπτων για να ρίξουν την Εθνική μας στο «καναβάτσο».

Η… αρχή έγινε στο 40′ όταν ο Ντάμσγκααρντ εκτέλεσε κόρνερ και βρήκε τον Γιόακιμ Άντερσεν, ο οποίος με κεφαλιά νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 2-0.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ένα λεπτό μετά οι Δανοί πίεσαν ξανά, με τον Κουλιεράκη να κάνει κακό γύρισμα με το κεφάλι προς το τέρμα, τον Φρόχολντ να κλέβει και να βρίσκει τον Ντάμσγκααρντ ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-0.

Δείτε τα δύο γκολ:

Θυμηθείτε και το 1-0

Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
