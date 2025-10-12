Δανία – Ελλάδα: Ακόμη δύο γκολ σε 85» και 3-0 οι Δανοί (vids)
Η Δανία σκόραρε μέσα σε δύο λεπτά και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.
Σε… εφιάλτη εξελίχθηκε για την Ελλάδα το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Δανία για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026. Μετά το 1-0 του Ράσμους Χόιλουντ στο 21′, οι γηπεδούχοι χτύπησαν άλλες δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις 85 δευτερολέπτων για να ρίξουν την Εθνική μας στο «καναβάτσο».
Η… αρχή έγινε στο 40′ όταν ο Ντάμσγκααρντ εκτέλεσε κόρνερ και βρήκε τον Γιόακιμ Άντερσεν, ο οποίος με κεφαλιά νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 2-0.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ένα λεπτό μετά οι Δανοί πίεσαν ξανά, με τον Κουλιεράκη να κάνει κακό γύρισμα με το κεφάλι προς το τέρμα, τον Φρόχολντ να κλέβει και να βρίσκει τον Ντάμσγκααρντ ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-0.
Δείτε τα δύο γκολ:
- Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
- Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
- Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
- Εθνική Ελλάδας: «Έσβησαν» και μαθηματικά οι ελπίδες για το Μουντιάλ: Η βαθμολογία του ομίλου μας
- Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις