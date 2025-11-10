Έξι εβδομάδες εκτός ο Ιωαννίδης – Χάνει τα παιχνίδια της Εθνικής
Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα απουσιάσει περίπου έξι εβδομάδες από την αγωνιστική δράση
Πολύ κακά τα μαντάτα για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε στον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Σάντα Κλάρα, για την 11η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Ο διεθνής σέντερ φορ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της «Πόντα Ντελγάδα» με πατερίτσες. Γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Και δυστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράση.
Νοκ-άουτ για την Εθνική
Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδα με Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πιθανότατα τα δύο επόμενα ματς του Champions League με Κλαμπ Μπριζ και Μπάγερν Μονάχου, συν φυσικά τα όποια παιχνίδια εντός συνόρων δώσει το ίδιο διάστημα η Σπόρτινγκ.
