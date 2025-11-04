Ποιος είναι ο Ράγιαν Ογεμπάντε που κλήθηκε στην Εθνική Νέων και παίζει στη Γουέστ Χαμ (vid)

Η Εθνική Νέων έκανε γνωστές τις κλήσεις ενόψει της τρίτης φάσης των προκριματικών του EURO Κ19 και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ένα νέο όνομα, αυτό του Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος πρόσφατα αποφάσισε να φορέσει τα γαλανόλευκα, αντί να εκπροσωπήσει την Αγγλία ή τη Νιγηρία, όπου έχει διπλή καταγωγή.

Ο 18χρονος στόπερ, που αγωνίζεται και ως αριστερό μπακ, έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί με την Ελλάδα, καθώς η μητέρα του κατάγεται από τη χώρα μας, οπότε η ΕΠΟ έδωσε «μάχη» για να τον εντάξει στην Εθνική ομάδα, και πλέον θα βρίσκεται στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με την Κ15 της Αγγλίας, ωστόσο ένας παίκτης μπορεί να αγωνιστεί για άλλη εθνική ομάδα, εφόσον δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την ομάδα των ανδρών.

Ο Ογεμπάντε αγωνίζεται στην Κ21 της Γουέστ Χαμ στην Premier League 2, καθώς χάρη στη σταθερότητά του και την τεχνική του ικανότητα κατάφερε να ανέβει στις ηλικιακές κατηγορίες, παρότι είναι ακόμη 18 χρονών. Τον Απρίλιο του 2025, τα «σφυριά» έδειξαν για άλλη μία φορά την εμπιστοσύνη που έχουν για τον παίκτη, καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Φέτος με τη φανέλα της Κ21 έχει αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και σε ένα παιχνίδι του EFL Trophy απέναντι στη Ρέντινγκ, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 3-1, με τα περισσότερα να βρίσκεται στη βασική εντεκάδα και να μην αντικαθίσταται. Την περσινή σεζόν μέτρησε συνολικά 20 συμμετοχές με την Κ18 (19 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο), στην οποία φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ στα τέλη της σεζόν έκανε και το ντεμπούτο στην τωρινή του ηλικιακή κατηγορία, ωστόσο αγωνίστηκε μόνο ένα λεπτό.

Δείτε τον Ογεμπάντε που κλήθηκε στην Εθνική

Η προσθήκη του Ογεμπάντε στην Εθνική ομάδα αποτελεί άλλη μία «νίκη» της ΕΠΟ, η οποία συνεχίζει να βρίσκει ταλέντα που μπορούν να αγωνιστούν με την Ελλάδα και να τα εντάσσει στις ομάδες της.

Παρόμοια περίπτωση είναι αυτή του Νόα Άλεν, που ήδη έχει καταγράψει συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων, αλλά και αυτές του Κωνσταντίνου Καρέτσα και Νεκτάριου Τριάντη, με τον πρώτο ήδη να θριαμβεύει με την Εθνική Ανδρών και τον δεύτερο να δέχεται την πρώτη του κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι προσθήκες αυτές αποτελούν σημαντικές ενισχύσεις για το μέλλον της ομάδας, καθώς το ταλέντο τους αναμένεται να βοηθήσει τα επόμενα χρόνια την ακόμα μεγαλύτερη άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.