Ο Τριάντης σκόραρε με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, μετά την πρώτη του κλήση στην Εθνική ομάδα (vid)
Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ ηττήθηκε από τους Σιάτλ Σάουντερς στα πλέι-οφ του MLS, ωστόσο ο Νεκτάριος Τριάντης βρήκε για άλλη μία φορά δίχτυα.
Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ και ο Νεκτάριος Τριάντης αντιμετώπισαν στο Σιατλ τους Σάουντερς, για το δεύτερο παιχνίδι του πρώτου γύρου των πλέι-οφ του MLS, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-2 για να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1, με την ομάδα που θα προκριθεί να καθορίζεται το Σάββατο (8/11).
Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ ήδη στο 3-0, ο Τριάντης, τον οποίο κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα για τα προσεχή παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μείωσε σε 3-1, βρίσκοντας ξανά δίχτυα με τη φανέλα της ομάδας από τη Μινεσότα.
Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Τριάντης
Don’t count out the Loons! 🤫
Nectarios Triantis pulls one back for @MNUFC. pic.twitter.com/Q5oHYtnGKr
— Major League Soccer (@MLS) November 4, 2025
Αυτό είναι το τρίτο γκολ που σκοράρει ο Έλληνας μέσος στη θητεία του στο MLS, και ήταν… ασυνήθιστο για τα δεδομένα του, καθώς τα δύο προηγούμενα γκολ του ήταν με «οβίδες» εκτός περιοχής, με το πρώτο του γκολ να είναι από το κέντρο στο ντεμπούτο του. Παράλληλα, έχει μοιράσει 2 ασίστ σε συνολικά 7 συμμετοχές με την ομάδα.
