Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 03:13

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η «μαύρη βροχή» ή «βροχή πετρελαίου» στο Τουάπσε  της Ρωσίας είναι πλέον μια ημι-ερημωμένη έκταση εμποτισμένη με προϊόντα καύσης πετρελαίου, κυρίως αιθάλη και τοξικές ενώσεις, όπως δήλωσαν ειδικοί σε μέσο της περιοχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων καρκινογόνων ενώσεων, παραμένουν στον αέρα.

Από τα μέσα Απριλίου, η Τουάπσε έχει υποστεί τρεις μαζικές επιθέσεις με drones. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 16ης Απριλίου, πλήττοντας ένα λιμάνι όπου πραγματοποιείται η μεταφόρτωση πετρελαϊκών προϊόντων. Ακολούθησε μια δεύτερη επίθεση στις 20 Απριλίου.

Μια τρίτη επίθεση σημειώθηκε στις 28 Απριλίου, προκαλώντας και πάλι πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου της Τουάπσε, με αποτέλεσμα την εκκένωση των κατοίκων και διακοπές στην παροχή νερού.

Τρομακτική φωτογραφία από την επίθεση της 28ης Απριλίου.

Πώς αντιδρούν οι κάτοικοι του Τουάπσε στην περιβαλλοντική καταστροφή

Οι κάτοικοι του Τουάπσε ισχυρίζονται ότι η πετρελαιοκηλίδα έχει επηρεάσει σημαντικό τμήμα της ακτογραμμής και έχει εξαπλωθεί πέρα από τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με αυτούς, οι εθελοντές αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του καθαρισμού της ακτής, συχνά χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και προστατευτικό υλικό, ενώ οι επίσημες αναφορές καταγράφουν χιλιάδες κυβικά μέτρα απομακρυνθέντος εδάφους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τοπικά chat rooms συζητείται η πιθανότητα η μόλυνση να εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτογραμμής και να έχει ήδη επηρεάσει γειτονικές περιοχές. Ορισμένοι κάτοικοι πιστεύουν ότι η αντίδραση στις συνέπειες καθυστέρησε, γεγονός που επιδείνωσε την έκταση της ζημιάς.

Αξιωματούχοι περπατούν σε έναν δρόμο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του κυβερνήτη της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ο οποίος επιθεωρεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από επίθεση ουκρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου, εν μέσω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, στο Τουάπσε της Ρωσίας, στις 28 Απριλίου 2026, σε αυτό το καρέ που προέρχεται από βίντεο. Πηγή: Κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε μόλις στις 28 Απριλίου

Η επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης στην κατάσταση στο Τουάπσε συνοδεύτηκε από καθυστερημένες αποφάσεις και αυξημένη προσοχή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε μόλις στις 28 Απριλίου, μετά από περαιτέρω διαρροές πετρελαίου και την εκκένωση των κατοίκων, αν και τα πρώτα σημάδια του ατυχήματος είχαν εμφανιστεί ήδη από τις 20 Απριλίου.

Την ίδια μέρα, ο υπουργός Έκτακτων Καταστάσεων Αλεξάντερ Κουρένκοφ και ο κυβερνήτης της Περιφέρειας Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντράτιεφ επισκέφθηκαν την πόλη. Ο Κουρένκοφ αναγνώρισε ότι τα μέτρα αντιμετώπισης ήταν ανεπαρκή, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω διαρροές. Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε για τις περιβαλλοντικές συνέπειες και κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση στο Τουάπσε.

Πώς μια περιβαλλοντική καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει την τουριστική περίοδο του 2026

Οι περιβαλλοντολόγοι σημειώνουν ότι οι συνέπειες της ρύπανσης των ακτών στο Τουάπσε θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμες ή ακόμη και πιο σοβαρές από την κατάσταση στην Αναπά μετά τη διαρροή μαζούτ τον Δεκέμβριο του 2024.

Εκτιμούν ότι τα πετρελαϊκά προϊόντα εξαπλώνονται κατά μήκος της ακτής από τα ρεύματα και θα μπορούσαν να επηρεάσουν δεκάδες χιλιόμετρα παραθεριστικών περιοχών, εκτεινόμενα πέρα από τα όρια της πόλης. Σημειώνεται ότι μια τέτοια ρύπανση δεν εξαφανίζεται μέσα σε μία σεζόν και μπορεί να παραμείνει και να επηρεάσει το οικοσύστημα για χρόνια, ειδικά σε συνθήκες ενεργού τουρισμού.

Να σημειωθεί πως η Caucasian Knot, έχει ανακηρυχθεί «μέσον πράκτορας ξένης χώρας» το 2021. Παρόλα αυτά το ρεπορτάζ είναι πολύ πιο μετριοπαθές από άλλα δυτικών μέσων και το προτέρημα είναι πως μίλησαν με ντόπιους ειδικούς και περιβαλλοντολόγους.

Το ρεπορτάζ έχει διασταυρωθεί και από τρίτες πηγές ως προς τις πληροφορίες των επιθέσεων, της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της επίσκεψης του κυβερνήτη στο Κράσνονταρ Κράι. Υπάρχει και σχετικό βίντεο ενός λεπτού με τις προσπάθειες να μετριαστεί ο κίνδυνος για τους κατοίκους.

Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Κόσμος 09.05.26

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

