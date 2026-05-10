Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Η «μαύρη βροχή» ή «βροχή πετρελαίου» στο Τουάπσε της Ρωσίας είναι πλέον μια ημι-ερημωμένη έκταση εμποτισμένη με προϊόντα καύσης πετρελαίου, κυρίως αιθάλη και τοξικές ενώσεις, όπως δήλωσαν ειδικοί σε μέσο της περιοχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων καρκινογόνων ενώσεων, παραμένουν στον αέρα.

Από τα μέσα Απριλίου, η Τουάπσε έχει υποστεί τρεις μαζικές επιθέσεις με drones. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 16ης Απριλίου, πλήττοντας ένα λιμάνι όπου πραγματοποιείται η μεταφόρτωση πετρελαϊκών προϊόντων. Ακολούθησε μια δεύτερη επίθεση στις 20 Απριλίου.

Μια τρίτη επίθεση σημειώθηκε στις 28 Απριλίου, προκαλώντας και πάλι πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου της Τουάπσε, με αποτέλεσμα την εκκένωση των κατοίκων και διακοπές στην παροχή νερού.

Πώς αντιδρούν οι κάτοικοι του Τουάπσε στην περιβαλλοντική καταστροφή

Οι κάτοικοι του Τουάπσε ισχυρίζονται ότι η πετρελαιοκηλίδα έχει επηρεάσει σημαντικό τμήμα της ακτογραμμής και έχει εξαπλωθεί πέρα από τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με αυτούς, οι εθελοντές αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του καθαρισμού της ακτής, συχνά χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και προστατευτικό υλικό, ενώ οι επίσημες αναφορές καταγράφουν χιλιάδες κυβικά μέτρα απομακρυνθέντος εδάφους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τοπικά chat rooms συζητείται η πιθανότητα η μόλυνση να εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτογραμμής και να έχει ήδη επηρεάσει γειτονικές περιοχές. Ορισμένοι κάτοικοι πιστεύουν ότι η αντίδραση στις συνέπειες καθυστέρησε, γεγονός που επιδείνωσε την έκταση της ζημιάς.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε μόλις στις 28 Απριλίου

Η επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης στην κατάσταση στο Τουάπσε συνοδεύτηκε από καθυστερημένες αποφάσεις και αυξημένη προσοχή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε μόλις στις 28 Απριλίου, μετά από περαιτέρω διαρροές πετρελαίου και την εκκένωση των κατοίκων, αν και τα πρώτα σημάδια του ατυχήματος είχαν εμφανιστεί ήδη από τις 20 Απριλίου.

Την ίδια μέρα, ο υπουργός Έκτακτων Καταστάσεων Αλεξάντερ Κουρένκοφ και ο κυβερνήτης της Περιφέρειας Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντράτιεφ επισκέφθηκαν την πόλη. Ο Κουρένκοφ αναγνώρισε ότι τα μέτρα αντιμετώπισης ήταν ανεπαρκή, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω διαρροές. Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε για τις περιβαλλοντικές συνέπειες και κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση στο Τουάπσε.

Πώς μια περιβαλλοντική καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει την τουριστική περίοδο του 2026

Οι περιβαλλοντολόγοι σημειώνουν ότι οι συνέπειες της ρύπανσης των ακτών στο Τουάπσε θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμες ή ακόμη και πιο σοβαρές από την κατάσταση στην Αναπά μετά τη διαρροή μαζούτ τον Δεκέμβριο του 2024.

Εκτιμούν ότι τα πετρελαϊκά προϊόντα εξαπλώνονται κατά μήκος της ακτής από τα ρεύματα και θα μπορούσαν να επηρεάσουν δεκάδες χιλιόμετρα παραθεριστικών περιοχών, εκτεινόμενα πέρα από τα όρια της πόλης. Σημειώνεται ότι μια τέτοια ρύπανση δεν εξαφανίζεται μέσα σε μία σεζόν και μπορεί να παραμείνει και να επηρεάσει το οικοσύστημα για χρόνια, ειδικά σε συνθήκες ενεργού τουρισμού.

Να σημειωθεί πως η Caucasian Knot, έχει ανακηρυχθεί «μέσον πράκτορας ξένης χώρας» το 2021. Παρόλα αυτά το ρεπορτάζ είναι πολύ πιο μετριοπαθές από άλλα δυτικών μέσων και το προτέρημα είναι πως μίλησαν με ντόπιους ειδικούς και περιβαλλοντολόγους.

Το ρεπορτάζ έχει διασταυρωθεί και από τρίτες πηγές ως προς τις πληροφορίες των επιθέσεων, της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της επίσκεψης του κυβερνήτη στο Κράσνονταρ Κράι. Υπάρχει και σχετικό βίντεο ενός λεπτού με τις προσπάθειες να μετριαστεί ο κίνδυνος για τους κατοίκους.