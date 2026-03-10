newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 18:55

ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Spotlight

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε την Τρίτη ότι η «μαύρη βροχή» και οι τοξικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα στο Ιράν, μετά τα πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και συμφώνησε με τις συστάσεις των ιρανικών αρχών που προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, που έχει γραφεία στο Ιράν και συνεργάζεται με τις αρχές σε επείγοντα υγειονομικά θέματα, ανέφερε πως έλαβε πολλές αναφορές για βροχή γεμάτη πετρέλαιο αυτήν την εβδομάδα. Η Τεχεράνη κατακλύστηκε από μαύρο καπνό τη Δευτέρα, μετά τον βομβαρδισμό ενός διυλιστηρίου, σε μια κλιμάκωση των πληγμάτων εναντίον των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν, στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας.

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που πέφτει μαζί της αποτελούν όντως έναν κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως στο αναπνευστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας πως το Ιράν συστήνει στους πολίτες να μην βγαίνουν έξω.

Συστάσεις για την προστασία των πολιτών

Ερωτηθείς εάν ο ΠΟΥ υποστηρίζει αυτές τις συστάσεις, ο αξιωματούχος απάντησε: «Δεδομένου του τι κινδυνεύει αυτήν τη στιγμή, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια που επλήγησαν προκαλώντας φωτιές και εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα, τότε είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν «τη μαζική έκλυση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και αζωτούχων ενώσεων στον αέρα».

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή. Η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες ενώσεις αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους, συμπλήρωσε.

Ένα βίντεο που εστάλη στο Ρόιτερς από έναν υπάλληλο του ΠΟΥ δείχνει ένα άλλο μέλος του προσωπικού του Οργανισμού να καθαρίζει ένα μαύρο υγρό στην είσοδο του γραφείου του στην Τεχεράνη την 8η Μαρτίου. Το Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το υλικό από ανεξάρτητη πηγή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Κόσμος
Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10.03.26

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10.03.26

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Ιncel κουλτούρα 10.03.26

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα

Tο looksmaxxing σημαίνει ότι θα κάνεις τα πάντα για να βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Το Πεντάγωνο τουιτάρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ κάνει lethalmaxxing, τερματίζει τη φονική ισχύ του.

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κέσσες: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κέσσες: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρου του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

Σύνταξη
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Ιωάννινα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς – Είχε και εξοπλισμό αστυνομικού
Ελλάδα 10.03.26

«Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο μετά από καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων - Στο σπίτι του βρέθηκαν και αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται αν ο δράστης παρίστανε και τον αστυνομικό

Σύνταξη
Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία που έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Έτσι ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο κίνδυνος ενόψει των πλέι οφ

Βάιος Μπαλάφας
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο