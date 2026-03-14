newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 10:19

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Spotlight

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές, ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο, οι τοπικές αρχές.

Σε μία ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι αρχές του Κρασνοντάρ ανέφεραν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, από το οποίο μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, καθώς βρίσκεται στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία.

Από τα ουκρανικά πλήγματα καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης και ένα συγκρότημα προβλήτας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μία ξεχωριστή ανακοίνωση των τοπικών αρχών ανέφερε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, μετά από την επίθεση ενός drone στην εγκατάσταση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές

Χθες, Παρασκευή, ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντίμιρ Πούτιν, συζήτησε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τη λήψη μέτρων που απαιτούνται για να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές στην Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις που έπληξαν ένα σημαντικό στρατιωτικό εργοστάσιο μεταξύ άλλων στόχων.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην πόλη του Μπριάνσκ, που απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από τα σύνορά της

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 09:06

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Ακρίβεια 14.03.26

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14.03.26

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Γνώριζε το θύμα 14.03.26

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Θρίλερ 14.03.26

Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Σύνταξη
Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 09:06

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ηλίας Γεωργάκης
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο