Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές, ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο, οι τοπικές αρχές.

Σε μία ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι αρχές του Κρασνοντάρ ανέφεραν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, από το οποίο μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, καθώς βρίσκεται στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία.

Από τα ουκρανικά πλήγματα καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης και ένα συγκρότημα προβλήτας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μία ξεχωριστή ανακοίνωση των τοπικών αρχών ανέφερε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, μετά από την επίθεση ενός drone στην εγκατάσταση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές

Χθες, Παρασκευή, ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντίμιρ Πούτιν, συζήτησε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τη λήψη μέτρων που απαιτούνται για να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές στην Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις που έπληξαν ένα σημαντικό στρατιωτικό εργοστάσιο μεταξύ άλλων στόχων.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην πόλη του Μπριάνσκ, που απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από τα σύνορά της