Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ
- Αγορές σε τεντωμένο σχοινί -Έρχεται νέος «Μαύρος Κύκνος» τον Μάρτιο;
- «Saronicos Project»: Αποκρυπτογραφώντας τα μυστικά του βυθού του Σαρωνικού
- Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
- «Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές, ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο, οι τοπικές αρχές.
Σε μία ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι αρχές του Κρασνοντάρ ανέφεραν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, από το οποίο μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, καθώς βρίσκεται στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία.
Από τα ουκρανικά πλήγματα καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης και ένα συγκρότημα προβλήτας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Μία ξεχωριστή ανακοίνωση των τοπικών αρχών ανέφερε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, μετά από την επίθεση ενός drone στην εγκατάσταση.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.
Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές
Χθες, Παρασκευή, ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντίμιρ Πούτιν, συζήτησε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τη λήψη μέτρων που απαιτούνται για να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές στην Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις που έπληξαν ένα σημαντικό στρατιωτικό εργοστάσιο μεταξύ άλλων στόχων.
Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην πόλη του Μπριάνσκ, που απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από τα σύνορά της
- Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
- Η αποκάλυψη του Μούσα: «Αυτή η μεταγραφή μου ήταν μια πολύ κακή απόφαση»
- «Saronicos Project»: Αποκρυπτογραφώντας τα μυστικά του βυθού του Σαρωνικού
- Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
- Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
- Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
- Το μήνυμα που έστειλε ο Μπαντής: «Καμιά φανέλα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής»
- Αγορές σε τεντωμένο σχοινί -Έρχεται νέος «Μαύρος Κύκνος» τον Μάρτιο;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις