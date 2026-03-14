Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα Σάββατο, με εκρήξεις να έχουν αναφερθεί σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, περίπου στις 03:10, σύμφωνα με ουκρανούς δημοσιογράφους που βρίσκονταν επί τόπου, καθώς τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας ενεπλάκησαν σε εισερχόμενους στόχους.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 – Russian forces have launched four Iskander-M ballistic missiles targeting energy infrastructure in Kyiv, Ukraine. At the same time, Geran-2 (Shahed-type) drones are striking multiple targets across the capital. Explosions have been reported in Kyiv as the city comes…

Περίπου την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η Ρωσία επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι να αρθεί ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου Μίκολα Καλάσνικ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν στην περιοχή Μπροβάρι, ενώ ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε στην περιοχή Βίσχοροντ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ρωσικές επιδρομές τραυμάτισαν τέσσερις πολίτες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.

Kalibr από πλοία

Μια κατοικία στην πόλη υπέστη ζημιές και τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την επίθεση. Μια 35χρονη γυναίκα, ένας 40χρονος άνδρας, ένα 16χρονο κορίτσι και ένα 11χρονο αγόρι τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τα κανάλια παρακολούθησης ανέφεραν επίσης ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη ικανά να εκτοξεύσουν πυραύλους κρουζ Kalibr είχαν εισέλθει σε θέσεις βολής στη Μαύρη Θάλασσα.

Λίγο αργότερα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ Kalibr από τη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίοι αργότερα εισήλθαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο μέσω των νότιων περιοχών Χερσώνας και Νικολάιφ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης.

Η Ρωσία ανέπτυξε επίσης στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS και Tu-160 κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτοξεύοντας επιπλέον πυραύλους κρουζ από τα αεροσκάφη, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Πύραυλοι κρουζ

Οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν επίσης για απειλές με πυραύλους κρουζ που στοχεύουν αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών Κιέβου, Τσερκάσι, Σούμι και Τσερνίχιβ, μεταξύ πολλών άλλων.

Συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκαν σε μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας, καθώς οι αεράμυνες συνέχισαν να αναχαιτίζουν εισερχόμενες εναέριες απειλές.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα θύματα, τις ζημιές και την πλήρη κλίμακα της επίθεσης εξακολουθούν να διευκρινίζονται.