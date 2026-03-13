Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13 Μαρτίου 2026, 15:11

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σε μια προσπάθεια να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία της από τον πόλεμο με τη Ρωσία, η Ουκρανία θα προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους της δεδομένα από το πεδίο της μάχης για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχουν αυτόνομα drone.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προωθούν την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων που αναλύουν μεγάλους όγκους στρατιωτικών δεδομένων ή κατευθύνουν τα drone στον στόχο τους χωρίς τη βοήθεια πιλότων.

Στις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο ήρθε σε ρήξη με την εταιρεία Anthropic μετά την άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της σε αυτόνομα όπλα ή συστήματα παρακολούθησης αμερικανών πολιτών. Ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή να ξηλωθούν τα συστήματα της εταιρείας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπέγραψε συμφωνία με την ανταγωνιστική OpenAI.

Δυτικές κυβερνήσεις και εταιρείες εκδηλώνουν εδώ και καιρό ενδιαφέρον για τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Ουκρανία, απαραίτητα για την εκπαίδευση μοντέλων που χειρίζονται drone και αναγνωρίζουν στόχους.

Χιλιάδες αυτόνομα drone που πετούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιούνται ήδη και από τις δύο πλευρές του πολέμου, ενώ η Ουκρανία χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογίες ΑΙ για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ναρκών.

Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Μικάιλο Φεντόροφ δήλωσε ότι η χώρα του έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που επιτρέπει την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ χωρίς να αποκαλύπτει ευαίσθητες πληροφορίες. Η πλατφόρμα περιέχει μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

«Η Ουκρανία διαθέτει σήμερα μια μοναδική σειρά δεδομένων πεδίου μάχης που δεν έχει όμοιό της αλλού στον κόσμο» έγραψε ο Φεντόροφ στο Telegram.

«Αυτό περιλαμβάνει εκατομμύρια εικόνες με λεζάντες που συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεκάδων χιλιάδων πτήσεων μάχης» είπε.

Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχάιλο Φεντόροφ αναβαθμίζει την πολεμική μηχανή της χώρας του (Reuters)

Ο Φεντόροφ, σύμμαχος του Ζελένσκι με πείρα στις νέες τεχνολογίες, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ωφεληθεί από την ανάπτυξη νέων μοντέλων, τα οποία θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει κατά της Ρωσίας.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για κοινές αναλύσεις, εκπαίδευση μοντέλων και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων» είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θέλει να αυξήσει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα αυτόνομα συστήματα.

Όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο Φεντόροφ παρουσίασε σχέδιο για μια ευρεία τεχνολογική αναβάθμιση του ουκρανικού στρατού.

Παράλληλα η Ουκρανία ποντάρει στα δεδομένα της για να διατηρήσει το ενδιαφέρον των συμμάχων της και να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται για πέμπτο έτος.

Αυτή την εβδομάδα, σημειώνει το Reuters, το Κίεβο έστειλε ειδικούς στην αντιμετώπιση drone σε χώρες της Μέσης Ανατολής που ζήτησαν τη συνδρομή της για να αναχαιτίσουν το μπαράζ επιθέσεων από ιρανικά drone Shahed.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κορυφαίος ουκρανός διοικητής Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι ο στρατός πρέπει να «αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης αποτελεσματικών μη επανδρωμένων οχημάτων», καθώς ο πόλεμος «εισέρχεται σε νέα φάση».

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

