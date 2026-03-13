H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Σε μια προσπάθεια να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία της από τον πόλεμο με τη Ρωσία, η Ουκρανία θα προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους της δεδομένα από το πεδίο της μάχης για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχουν αυτόνομα drone.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προωθούν την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων που αναλύουν μεγάλους όγκους στρατιωτικών δεδομένων ή κατευθύνουν τα drone στον στόχο τους χωρίς τη βοήθεια πιλότων.

Στις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο ήρθε σε ρήξη με την εταιρεία Anthropic μετά την άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της σε αυτόνομα όπλα ή συστήματα παρακολούθησης αμερικανών πολιτών. Ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή να ξηλωθούν τα συστήματα της εταιρείας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπέγραψε συμφωνία με την ανταγωνιστική OpenAI.

Δυτικές κυβερνήσεις και εταιρείες εκδηλώνουν εδώ και καιρό ενδιαφέρον για τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Ουκρανία, απαραίτητα για την εκπαίδευση μοντέλων που χειρίζονται drone και αναγνωρίζουν στόχους.

Χιλιάδες αυτόνομα drone που πετούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιούνται ήδη και από τις δύο πλευρές του πολέμου, ενώ η Ουκρανία χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογίες ΑΙ για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ναρκών.

Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Μικάιλο Φεντόροφ δήλωσε ότι η χώρα του έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που επιτρέπει την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ χωρίς να αποκαλύπτει ευαίσθητες πληροφορίες. Η πλατφόρμα περιέχει μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

«Η Ουκρανία διαθέτει σήμερα μια μοναδική σειρά δεδομένων πεδίου μάχης που δεν έχει όμοιό της αλλού στον κόσμο» έγραψε ο Φεντόροφ στο Telegram.

«Αυτό περιλαμβάνει εκατομμύρια εικόνες με λεζάντες που συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεκάδων χιλιάδων πτήσεων μάχης» είπε.

Ο Φεντόροφ, σύμμαχος του Ζελένσκι με πείρα στις νέες τεχνολογίες, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ωφεληθεί από την ανάπτυξη νέων μοντέλων, τα οποία θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει κατά της Ρωσίας.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για κοινές αναλύσεις, εκπαίδευση μοντέλων και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων» είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θέλει να αυξήσει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα αυτόνομα συστήματα.

Όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο Φεντόροφ παρουσίασε σχέδιο για μια ευρεία τεχνολογική αναβάθμιση του ουκρανικού στρατού.

Παράλληλα η Ουκρανία ποντάρει στα δεδομένα της για να διατηρήσει το ενδιαφέρον των συμμάχων της και να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται για πέμπτο έτος.

Αυτή την εβδομάδα, σημειώνει το Reuters, το Κίεβο έστειλε ειδικούς στην αντιμετώπιση drone σε χώρες της Μέσης Ανατολής που ζήτησαν τη συνδρομή της για να αναχαιτίσουν το μπαράζ επιθέσεων από ιρανικά drone Shahed.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κορυφαίος ουκρανός διοικητής Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι ο στρατός πρέπει να «αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης αποτελεσματικών μη επανδρωμένων οχημάτων», καθώς ο πόλεμος «εισέρχεται σε νέα φάση».