Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τεττέι αντί του Ιωαννίδη στην Εθνική ομάδα (pic)
Ο Ανδρέας Τεττέι κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα, καθώς πήρε τη θέση του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη – Μέσα και ο Τάσος Μπακασέτας.
Έκτακτες κλήσεις για την Εθνική μας ομάδα, με τον Ανδρέα Τεττέι να είναι η επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να πάρει τη θέση του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη.
O επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τραυματίστηκε στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και οι εξετάσεις του έδειξαν πως υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου. Συνεπώς, θα μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα, χάνοντας τα εναπομείναντα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία.
Ο εκλεκτός του Γιοβάνοβιτς είναι ο Τεττέι, ο οποίος εξαργυρώνει το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη Stoiximan Super League με την πρώτη του κλήση του στην Εθνική Ελλάδας. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε και τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέι, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης, Μπακασέτας.
Η ανάρτηση της Εθνικής για Τεττέι και Μπακασέτα
Ο αρχηγός επιστρέφει! 💪🇬🇷 Τάσος Μπακασέτας & Ανδρέας Τετέι στην αποστολή της Εθνικής! ⚽️#ethnikiomada pic.twitter.com/yfbJiKPr1y
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 10, 2025
