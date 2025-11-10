Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία (pics & vid)
Η Εθνική προπονήθηκε για πρώτη φορά ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου με την Σκωτία.
Την προετοιμασία της για τα παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45) στα προκριματικά του Μουντιάλ ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας με προπόνηση στο Ρέντη.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αποκλειστεί και μαθηματικά, ωστόσο θέλει να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο στα δύο τελευταία ματς και να πάρει ισάριθμες νίκες.
Όλοι οι παίκτες που κλήθηκαν στην Εθνική έχουν ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή, με την προπόνηση να γίνεται σε δυο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν την Κυριακή με τις ομάδες τους, έκαναν αποκατάσταση στο γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν κανονικό πρόγραμμα. Η αυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη στις 18:30.
Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι εξής: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.
#1️⃣ Preparation mode pic.twitter.com/ceQv9AwE0c
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 10, 2025
