Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
10.11.2025 | 23:05
Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία (pics & vid)
Ποδόσφαιρο 10 Νοεμβρίου 2025 | 21:47

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία (pics & vid)

Η Εθνική προπονήθηκε για πρώτη φορά ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου με την Σκωτία.

Σύνταξη
Την προετοιμασία της για τα παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45) στα προκριματικά του Μουντιάλ ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας με προπόνηση στο Ρέντη.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αποκλειστεί και μαθηματικά, ωστόσο θέλει να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο στα δύο τελευταία ματς και να πάρει ισάριθμες νίκες.

Όλοι οι παίκτες που κλήθηκαν στην Εθνική έχουν ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή, με την προπόνηση να γίνεται σε δυο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν την Κυριακή με τις ομάδες τους, έκαναν αποκατάσταση στο γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν κανονικό πρόγραμμα. Η αυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη στις 18:30.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι εξής: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.

Wall Street: Δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα ότι το ράλι θα συνεχιστεί – Tι προβλέπει η Deutsche Bank

Wall Street: Δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα ότι το ράλι θα συνεχιστεί – Tι προβλέπει η Deutsche Bank

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
Euroleague 10.11.25

Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους
Ελλάδα 11.11.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και κατασχέθηκαν μισό κιλό κοκαΐνη και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή
Δημοσκόπηση 11.11.25

Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή

Οι Γερμανοί βρίσκουν τον Μερτς όχι και τόσο νέο, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης είναι μοιρασμένοι για το μέλλον του

Σύνταξη
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας
Κλιματικοί κίνδυνοι 10.11.25

Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας

Παράγοντας που συνδέεται με την υγεία των ανθρώπων, είναι οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Αλλά και η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που ευνοείται από την αυξημένη ζέστη και υγρασία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο
Κόσμος 10.11.25

Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη εξαρτάται από την ικανότητά της να προτάσσει αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις έναντι των απλοϊκών, αλλά εξαιρετικά εύηχων, υποσχέσεων της ακροδεξιάς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
«Έτσι λειτουργώ» 10.11.25

Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»

«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αιχμηρή ανακοίνωση 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25 Upd: 21:07

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
