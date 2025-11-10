Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε και πάλι για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και με δεδομένο ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την επόμενη μέρα της «Γαλανόλευκης», αλλά και ατομικά για τους Κωστούλα, Τεττέι και Τριάντη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για τα παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία, Λευκορωσία και ποια είναι η επόμενη μέρα: «Η εξέλιξη των προκριματικών ήταν άσχημη, με τις ήττες που μας έβγαλαν νωρίς έξω από την διεκδίκηση της πρόκρισης. Μία δύσκολη περίοδος και ήταν σίγουρο δύσκολο να το αποδεχθούμε, γιατί ως ομάδα είχαμε την ποιότητα και την ικανότητα να το κάνουμε. Όσον αφορά τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας είναι υψηλού επιπέδου, δεν έχουν την βαθμολογική σημασία και επειδή είμαστε ομάδα με προοπτική και ταλέντο, ένα γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική, θα πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε καλά, να αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε πίσω στα καλά παιχνίδια και τις νίκες».

Για Κωστούλα, Τριάντη και Τεττέη: «Προσπαθούμε πάντα να ανοίξουμε το ρόστερ της Εθνικής με παιδιά που δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Κωστούλας είναι ένα παιδί που στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειξε καλά στοιχεία, απλά στις περιόδους του Μαρτίου και του Ιουνίου δεν μπορούσαμε να τον έχουμε στην Εθνική λόγω του τραυματισμού του. Θα θέλαμε να τον δούμε τώρα πλέον, όταν είναι σε αγωνιστική κατάσταση και στην Εθνική. Ο Τεττέη φέτος ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα όσον αφορά το παιχνίδι που κάνει με την ομάδα του, έχοντας πολλές καλές εμφανίσεις. Ο Τριάντης και πέρσι και φέτος στο MLS κάνει καλά παιχνίδια και παίζει σε σημαντική θέση για εμάς. Είναι ευκαιρία ένα παιδί που γνωρίζει τώρα την Ελλάδα να το δούμε και με τα χρώματα της Εθνικής. Και οι τρεις είναι νέα παιδιά, επομένως μπορεί να στελεχώσουν την Εθνική και στο μέλλον».